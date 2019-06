El Numancia encara esta noche la penúltima oportunidad para zanjar la permanencia. El pasado domingo era la cita, pero todo quedó aplazado por el trágico fallecimiento de José Antonio Reyes. Hoy se puede dictar sentencia. Afronta el reto en Zaragoza, una plaza que visitó justo hace un año con un propósito bien diferente: la lucha por el ascenso. Nada que ver con el viaje de hoy. Desde esa fecha hasta el día de hoy muchas cosas han variado en el seno del club rojillo, que ahora se ve inmerso en la salvación y para la que le quedan dos oportunidades, la de La Romareda y el partido final de campaña ante la Unión Deportiva Las Palmas el próximo fin de semana. Choque definitivo, si no es capaz de cerrar este capítulo por sus propios medios, la vía más rápida es la victoria, o por el demérito de sus rivales en la misma lucha. Majadahonda, Lugo y Tenerife pueden determinar el futuro del conjunto soriano dependiendo de sus resultados de la jornada. Todo mirado desde la perspectiva de un mal marcador en La Romareda, nada tampoco fuera de consideración después de la temporada del Numancia como visitante. La paradoja se puede alcanzar en este desplazamiento, el último del curso, cuando en los veinte anteriores solo ha conseguido ganar en una ocasión y empatar en diez. Sus registros como visitante no le han permitido progresar en la clasificación ni impulsar una mejor situación que le apartara de la lucha por la salvación en el tramo final del campeonato. Después del descanso obligado por el no enfrentamiento con el Reus de la jornada anterior, del que sumó los tres puntos para alcanzar los 47, el Numancia regresa a la competición en un partido al nivel casi de definitivo. Penúltima oportunidad. Siempre quedará la cita del domingo ante el conjunto canario del que dependerá de su resultado para seguir una campaña más en Segunda división. Los tres conjuntos que se clasifican por detrás del numanino no le pueden superar en la presente jornada aunque no sume ni un punto en Zaragoza. El partido directo entre el Lugo y el Tenerife facilita esa opción, pero no puede descuidarse para no presentarse en la jornada final con la necesidad de ganar por todo lo que puede entrañar la resolución de la campaña a un solo partido. El freno al lío en el que se ha colado pasa por recuperar la mejor versión fuera de Soria, algo que no ha certificado más que con una victoria y varios empates de prestigio, pero que necesita para zanjar la permanencia.