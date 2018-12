Ella no se lo creía, pero va a ser que sí que juega bien al fútbol. Elisa Ayuso (SanLeonardo, 28 de julio de 2004) ha entrado en la nueva selección sub15 de Castilla yLeón y mañana tomará rumbo a Santiago de Compostela, donde se disputa este fin de semana el X Campeonato de España de selecciones femeninas. «Sí que sabía que estaba jugando muy bien y todo el mundo me lo decía, pero yo nunca me había creído, no me lo esperaba. Hasta que ya en un entrenamiento me cogió mi entrenador y me dijo que había entrado en la selección y ahí ya sí que me alegré mucho».

Tiene 14 años y lleva desde los seis jugando a fútbol. La lateral izquierdo del San José lo ha jugado casi todo y eso que cuando se enteró de que se iba a crear el único equipo femenino sénior de Soria no tenía todas consigo de entrar. «Yo fui a la presentación y éramos cuarenta y le dije a mi madre que no tenía muy seguro si iba a entrar. Pero una vez que fui haciendo las pruebas ya sí que me vi capaz de poder jugar y le dije a mi madre que por mucho que fueran las chicas mucho más mayores, sí que me veía capaz».

Entró y, a pesar de ser la más pequeña del equipo, se ha convertido en uno de los pilares. Y eso que estaba a punto de marchar a Aranda o Burgos. Porque si una cosa tenía clara es que quería seguir jugando a fútbol.

Elisa se aficionó al fútbol por su hermano y ha jugado en el Norma todos los años en los que la competición deja participar a chicas y chicos juntos. «A mí nunca me había llamado la atención el fútbol, pero a raíz de que mi hermano empezó a jugar sí que empecé a verlo más y como en San Leonardo somos pocos, tampoco había mucha gente más. Así que me insistieron en jugar y hasta ahora». Hasta ahora han pasado ocho años en los que ha podido hacer lo que le gusta, pero que tampoco han sido fáciles. Cuenta que «con chicos es todo más intenso porque siempre te dicen algo por ser chica, siempre había algún padre que te tenía que decir algo. Pero con las chicas estás más en familia porque sabes que no te van a decir nada».

Jugó con el Norma en todas las categorías inferiores, pero llegó el momento en el que tuvo que elegir entre dejarlo o marchar fuera de la provincia para poder cumplir su sueño. Además, venía de «un año malo» en el que tuvo que recuperarse de un desplazamiento de rótula ya más que superado y las ganas de jugar iban en aumento.

«En San Leonardo ya era mi último año de poder jugar y decidí que tenía que hacer algo, que si no podía seguir jugando me iba a ir a Aranda o a Burgos», relata. Fue entonces cuando comenzó a ver por redes sociales la iniciativa de algunas futbolistas y el Club Deportivo San José y cambiaron las tornas.

En solo tres meses llamó la atención de los seleccionadores regionales y después de cinco entrenamientos ha entrado en el grupo de 18 que competirá este fin de semana en Santiago en la primera fase entre los equipos sub15 de Galicia, Extremadura y Castilla y León. Es la primera vez que la federación regional forma este grupo y ella se ha convertido en la primera jugadora del San José en conseguir entrar.

Seguidora del Real Madrid, cuenta que en su casa se ve mucho fútbol, pero no tiene referentes. «Juego porque me gusta», apunta. Y disfruta con ello. Sobre todo ahora que se encuentra cómoda en las tareas del lateral izquierdo. «Cuando jugaba en el Norma, jugaba de central. Al ser muy rápida y ser alta tengo más cuerpo, entonces siempre me habían puesto ahí para ayudar. Este año que hay gente más mayor que yo, de lateral me siento muy bien porque juego, corro y hago lo que me gusta, que es tocar el balón y poder conducirlo».

Y no le va mal al San José femenino, aunque han pasado un pequeño bache en las últimas jornadas. «Cuando hicimos el equipo tampoco nos esperábamos estar donde estamos, porque no pensábamos que íbamos a ganar tanto. Ha sido a partir de que hemos ido ganando cuando nos hemos visto capacitadas para intentar ascender», valora la futbolista. Han perdido un solo partido. Fruto de la falta de confianza en un momento más complicado en el que no controlaron los nervios de verse abajo en el marcador. Nada que no haya podido solucionarse. «El otro día sí que yendo perdiendo nos vinimos arriba y conseguimos marcar el gol del empate», explica. Una trayectoria ascendente de un equipo ejemplo en Soria que cuenta con jugadoras también ejemplares como Elisa Ayuso, que sigue aprendiendo y a la vez demuestra que las sorianas tienen mucho que decir en el fútbol.