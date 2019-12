La revitalización que vivió Los Pajaritos en 2018 no se ha mantenido a lo largo del año que nos abandonará en breve. La lucha por el ascenso a Primera con las eliminatorias frente al Zaragoza y Valladolid y el cruce de Copa con el Real Madrid marcaron un pico de asistencia al campo del Numancia que no se ha alcanzado durante todo el 2019, un año con contrastes competitivos para el club soriano en los ejercicios dirigidos por Aritz López Garai y Luis Miguel Carrión. La fortaleza del campo rojillo es vital para la trayectoria del equipo. Anivel deportivo suma el mayor número de puntos de su clasificación, con un elevado porcentaje a su favor respecto a la cosecha como visitante. El apoyo de los espectadores se entiende como de primera necesidad para mantener el pulso competitivo, además de ser esa masa de aficionados el alma y la razón de la existencia del club. Cuando a todo esto se le añade la jerarquía de los rivales o la altura de miras en la competición con premios mayores, la expectación se agranda entre los seguidores y las gradas lo notan. En el presente año, en su primer tramo, no sucedió algo parecido al anterior a nivel de los objetivos perseguidos y de los rivales que se dieron cita en Soria y la afluencia al coliseo rojillo se resintió. En el segundo tramo de 2019, con el nuevo proyecto, parece que el equipo toma vuelo en la clasificación pero aún no ha trascendido a nivel de la grada. El número de espectadores no despega todavía y ronda la media de afluencia entorno a los 3.000 aficionados.

Con uma masa social de más de 4.000 abonados, el Numancia no llega a superar esa cifra en buena parte de los encuentros disputados en casa. En el presente ejercicio, las visitas del Hueca y el Zaragoza han mejorado los cuatro millares de asistentes. En el resto de los enfrentamientos, en cinco ocasiones se ha contabilizado más de 3.000 espectadores, frente al Alcorcón, Mirandés, Elche, Albacete y Rayo, y en otras cuatro jornadas no se ha llegado a ese registro, frente al Fuenlabrada, Lugo, Málaga y Girona. En los once partidos del inicio de 2019, pertenecientes a la campaña precedente, únicamente en dos ocasiones se bajó de los 3.000 espectadores destacando la visita de Osasuna, en febrero, que consiguió con la presencica de muchos de sus seguidores en Los Pajaritos marcar la mejor entrada del año con poco más de 6.000 espectadores. Bastante lejano de los 8.789 aficionados que ocuparon las gradas de Los Pajaritos con la visita del Real Madrid en la eliminatoria de Copa del Rey. Cerca de esos guarismos se quedaron las dos eliminatorias con Zaragoza y Valladolid en el camino por el ascenso. Y los partidos con Zaragoza, Osasuna, Cultural Leonesa, Oviedo o Valladolid dispararon los registros al campo soriano entorno a los 5.000 asistentes el año pasado.

Durante el 2019, las cifras de asistencia han descendido notablemente. Se asemejan a los años precedentes, anteriores al excepcional de 2018. Por suerte para la mayoría de los clubes, el peso económico de las entradas ha quedado en un segundo plano respecto a la recaudación por los derechos televisivos. Sin embargo, la necesidad del apoyo de la afición es más que necesario para todos los clubes por esa conexión entre la grada y los equipos. Para el Numancia es vital por su dependencia endémica de Los Pajaritos para progresar.

A la baja

Los buenos resultados animan a los aficionados a ocupar las gradas de los estadios de fútbol. El Numancia de la temporada anterior con Aritz López Garai no consiguió acercarse a la trayectoria del conjunto de la última temporada de Jagoba Arrasate en Soria. Esa campaña alcanzó cotas difíciles de sostener de no contar con una afición muy fiel pese a resultados adversos. La talla de los rivales inciden en el número de seguidores y el factor vecinal también. Por este lado se beneficia el conjunto soriano que entre sus mejores registros de entradas lo marcan la llegada de aficiones como la navarra. La mejor entrada, 6.024, fue ante Osasuana.