En una temporada irregular y escasos resultados, el Río Duero Soria logró la permanencia el pasado sábado frente al CVMelilla. La salvación llegó una semana antes del cierre de la fase regular de la Superliga. La victoria cerró el capítulo de la incertidumbre antes de empeorar una campaña aciaga desde el inicio del campeonato. Las dudas quedaron despejadas en un partido resolutivo del conjunto soriano, que no ofreció ningún resquicio para alimentar más los problemas surgidos durante todo el curso. El CVMelilla no se convirtió en un rival capaz de acentuar los defectos del equipo celeste, que por la vía rápida solventó el enfrentamiento. Tres parciales sin apenas problemas, los dos primeros todavía encontraron cierta contestación por parte del conjunto africano y un tercero en el que el técnico Manuel Sevillano varió la rotación dando la entrada a jugadores con menos peso durante la temporada. No se resintió el equipo. Una despedida de Los Pajaritos con una celebración modesta por la salvación después de una campaña caracterizada por la irregularidad.

El siguiente paso en el camino del Río Duero lo debe dar en Mallorca. El conjunto soriano afronta el final de la temporada ante el Palma con la intención de romper una racha de diez salidas sin conocer la victoria. Los de Sevillano no han roto esa tendencia de derrotas y ya sin la presión de asegurarse la permanencia visitan a uno de los conjuntos punteros de la competición para buscar esa primera victoria lejos de Los Pajaritos, el mejor escenario del equipo a lo largo de la campaña. El Voley Palma tiene asegurada la cuarta plaza, lo que le permitirá disputar las eliminatorias por el título de la Superliga. Su rival será Teruel. El otro cruce lo protagonizarán Almería e Ibiza. Todavía resta saber el orden para el factor cancha porque los andaluces superan en un punto a los baleares. El Unicaja recibe en la última jornada al Textil Santanderina, mientras que el Ibiza Voley juega en casa ante Manacor.

La parte baja de la clasificación tiene en el último partido la resolución final para saber el nombre del otro equipo que perderá la categoría junto a San Sadurniño. El CVMelilla recibe al Barça Voleibol en una final por la permanencia. El conjunto que gane el enfrentamiento asegurará su continuidad y el otro descenderá. Colofón a la temporada.