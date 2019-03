Pesadilla en El Cerro del Espino

El CD Numancia se gripa cuando sale lejos de Los Pajaritos. Esta vez fueron clara y justamente derrotados por un Rayo Majadahonda que fue superior durante los 90 minutos. En una primera parte horrible, los de López Garay vieron como iban cayendo los goles madrileños uno tras otro sin que hubiese oposición de los rojillos. Romera, Andújar y Héctor, de penalti, pusieron un marcador imposible de darle la vuelta. La segunda parte sobró y tan sólo se pudo ver otro gol de Héctor ante la pasividad defensiva de los sorianos. Ahora sólo queda pasar página y pensar en la próxima jornada ante el Granada.

Partido muy importante para el CD Numancia en sus aspiraciones de mantener la categoría a final de campaña. El Rayo Majadahonda es un rival directo y un equipo que tendrá que luchar hasta el final para no descender. Aun así, los de Iriondo son un equipo muy potente en casa y que logra sus resultados con buen fútbol. Por su parte, los hombres de Aritz López no están logrando resultados fuera de Los Pajaritos y necesitaban una victoria sí o sí. Para el partido, el técnico vasco tuvo que rehacer el once inicial ya que contaba con las bajas de Unai Medina, Ganea, Kako y Oyarzun. Además tampoco podía contar con el guineano Yeboah que está jugando con su selección partidos de clasificación para los JJOO de Tokyo 2020. En lo positivo la vuelta de Marc Mateu que comenzaría desde el banquillo ya recuperado de su lesión.



Con la intención de continuar las buenas sensaciones que se tuvieron ante el Málaga y con la intención de ser más eficaces en la zona de gol, los de López Garay saltaron bien colocados ante un Rayo que no encontraba huecos en la poblada zaga numantina. De todas formas la primera gran ocasión fue majariega. Un tiro duro ajustado a la base del palo derecho de Juan Carlos por parte de Héctor hizo emplearse a fondo al meta soriano. El rechace quedó en las botas de Romera que cuando iba a hacer el primero de la mañana se encontró con el pie salvador de Atienza que envió a corner. Serio aviso a un Numancia que no se podía despistar. Los rojillos tenían la zaga muy adelantada, cayendo los madrileños una y otra vez en fuera de juego. Con el Numancia cogiendo el timón del partido llegó el gol de Romera. Corría el minuto 20 cuando en un saque de esquina Verdés remató elevándose por encima de la zaga numantina. Juan Carlos hizo una gran estirada evitando el gol. El balón rebotado llegó a Morillas que golpea en semifallo pero Romera muy espabilado y de tacón bate por debajo de las piernas al meta rojillo muy enfadado con los suyos ante la pasividad defensiva. Y pudo ser peor un minuto después. Con los madrileños crecidos, Iza se marcha por banda derecha y cede a Héctor que no es capaz de golpear con claridad cuando era sencillo haber logrado el 2-0.



La primera aproximación soriana llegó en el minuto 24 cuando Escassi remataba fuera una falta botada por Gus Ledes. Poco bagaje para un Numancia que estaba aun dormido. Más que dormido, noqueado por un Rayo que buscaba más. En el minuto 30, Escassi se lanzaba a ras de césped para evitar el remate de Héctor, que aunque no estaba afortunado era una pesadilla para la defensa soriana. Estaba claro que iba a llegar el segundo de los locales. En el minuto 37, el central Andújar estaba en labores ofensivas y tras hacer una pared en el pico izquierdo del área con Romera, era capaz de serenarse, hacer un recorte y sentar en el mismo a Atienza y a Juan Carlos y con su pierna menos buena, la izquierda hacer el 2-0. Un auténtico golazo que levantaba a todo el Estadio y a Aritz también ya que en la siguiente jugada sacaba a Ripa mandando a Valcarce al banquillo. No era el día del Numancia. En el minuto 42, Romera, otra vez Romera se marchaba por banda izquierda y su centro golpeaba el brazo extendido de Gutiérrez. El árbitro no dudó y señaló la pena máxima. Penalti dudoso por la situación del brazo dentro o fuera del área. Héctor lanzó desde los once metros a la izquierda de Juan Carlos que adivinó el lanzamiento. Pero su rechace, otra vez llegó a Héctor que tocó con la puntera y entre el portero y Atienza le volvieron a derribar. Enfado monumental pero Héctor volvió a lanzar y esta vez sí hizo el 3-0 con el que se llegó al descanso.

Charla en el vestuario. Sin cambios. Aritz confiaba en sus hombres y quería que dieran un paso adelante sobre todo para mejorar una imagen que en la primera parte había sido muy mala. Los aficionados rojillos estaban enfadados con sus jugadores y les pedían más compromiso. El equipo estaba sin ideas y aunque los locales habían bajado el ritmo, los de López Garay no habían dado ese paso que se les presuponía. Y como no llegó el 4-0. Héctor firmaba su doblete en el minuto 51. Robaba un balón en el centro del campo. Escassi sin alma no fue capaz ni de hacerle falta y luego se midió a Guitiérrez. El central dejó obrar al delantero majariego que desde la frontal cruzó un fuerte chut raso a la cepa del palo de Juan Carlos que nada puso hacer. No era normal lo que se estaba viendo sobre el nuevo césped del Cerro del Espino. Podían pintarte la cara pero no se veía garra y coraje en los de Aritz que impotente se escondía dentro del banquillo.



Los minutos pasaban y el partido se volvió insulso. Los locales porque sabedores de que quedan muchas guerras por librar tenían los tres puntos en el casillero no querían más. Por su parte los visitantes tampoco podían. En el minuto 66, Dani Nieto, tras más de 8 meses de lesión, entraba por Atienza en busca de más mordiente ofensiva. Escassi se ponía de central y Gus Ledes en la posición de Escassi. Al tran tran el Numancia el gol del honor. Guillermo se marchaba por banda izquierda para ceder un balón franco a David que no impactó. El balón llegó a Viguera que estaba en el segundo palo, pero su lanzamiento salió fuera del Estadio. Manos a la cara de los aficionados rojillos. Con todo decidido, ambas escuadras esperaban a que el trencilla pitará el final del encuentro. Antes de eso, Dani Nieto pudo marcar el del honor pero su lanzamiento en el minuto 84 se estrelló en el palo izquierdo de Basilio.