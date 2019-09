El cierre del mercado de invierno a última hora del pasado lunes no supuso ningún cambio en la plantilla del CDNumancia, que el movimiento definitivo lo realizó la semana anterior con la contratación de Antonio Otegui. Con la llegada del centrocampista de Osasuna, en calidad de cedido, la cifra de refuerzos se redondeó en una decena de jugadores desde que se anunció el pasado mes de enero el fichaje de Admonio Vicente para el presente ejercicio. Apartir de ahí, el goteo de llegadas de los nuevos efectivos ha sido una constante durante el verano. Hasta diez jugadores han pasado por la sala de prensa de Los Pajaritos para el protocolario acto de su presentación. Más de un tercio de la nueva plantilla se ha renovado con fichajes, pero también han tomado protagonismo los canteranos. Cuatro han ascendido al primer equipo aunque uno de ellos, el portero Roberto Jara, compatibilizará su estatus de portero titular en el filial numantino con la figura de tercer guardameta de la primera plantilla entrenando a diario bajo la dirección de Luis Carrión junto a Dani Barrio y Juan Carlos Sánchez. Los otros tres cachorros que se han consolidado tras subir desde el segundo equipo son Moha Sanhaji, Marcos Isla y Ander Vidorreta.

De los diez refuerzos firmados, siete son propiedad del Numancia con contratos de dos o tres temporadas de manera general con la posibilidad en la mayoría de los casos de ampliar esa vinculación con otra más opcional, cláusula que ejercería el club rojillo. Otros tres llegan cedidos: Otegui, por Osasuna, Álex Sola, por la Real Sociedad, y Zlatanovic, por el Mallorca. En el caso del futbolista navarro, Osasuna se guarda la posibilidad de recuperarlo en el mercado de invierno antes del 10 de enero. Tres cesiones de jugadores jóvenes con intención de crecer como futbolistas bajo el paraguas del club soriano. Los tres jugadores han debutado ya con Carrión, pero da la sensación, de momento, que es Otegui, con el que trabajó durante el anterior ejercicio en Melilla, el que cuenta con más posibilidades de gozar de continuidad. Sola se estrenó en la primera jornada ingresando en el partido desde el banquillo y ofreciendo una gran impresión, jugó el segundo choque en Tenerife y generó alguna duda en defensa y salió del once frente al Mirandés en favor de Iván Calero, que destacó en la victoria rojilla. Zlatanovic entró como titular en Tenerife y no volverá, al menos, hasta dentro de dos jornadas puesto que la anterior se la perdió al ir a Serbia solucionar unos asuntos burocráticos y el próximo encuentro ante el Extremadura no lo disputará al estar concentrado con la selección Sub-21 de su país.

De los otros siete refuerzos, tres no han disputado un minuto todavía. Néstor Albiach y Admonio Vicente no han superado su situación de lesionados desde la pretemporada, mientras que Adri Castellano es uno de los descartes del técnico a la hora de confeccionar la convocatoria. Dani Barrio, Iván Calero, Héctor Hernández y Curro Sánchez han participado en mayor o menor medida en los equipos de Luis Carrión.

La plantilla la completan los jugadores que se mantienen del pasado ejercicio, un total de trece. Juan Carlos Sánchez, Alberto Noguera y Borja Viguera no han disputado ningún minuto de juego. Solo el portero es habitual en las listas de convocados. Noguera entró en la primera y ha pasado a ser uno de los descartes técnicos. Viguera ha cubierto la pretemporada con el cartel de descartado por el entrenador sin terminar de desligarse del club en el final del mercado estival. Su rol definitivo en el equipo está por conocerse a partir de este momento. Derik Osede, Carlos Gutiérrez, Escassi, Gus Ledes, Kako Sanz, Alain Oyarzun, Nacho Sánchez, Marc Mateu, Guillermo Fernández e Higinio Marín han jugado más o menos minutos a lo largo de las tres primeras jornadas ligueras. Son la base del equipo y su columna vertebral.

Nuevos horarios

Dos nuevos horarios para el Numancia. El equipo soriano jugará la sexta jornada, según publicó ayer LaLiga, frente al Deportivo en La Coruña, el próximo 18 de septiembre a partir de las 21.00 horas, mientras que la séptima recibirá al Elche, el domingo 22 a partir de las 18.00 horas. Por otro lado, el equipo inició ayer la preparación del próximo compromiso, sábado 20.00 horas, en Almendralejo después de la jornada de descanso. Con las bajas de Néstor Albiach y Admnonio Vicente, ambos lesionados, y la ausencia de Igor Zlatanovic, con la selección Sub-21 de Serbia, el grupo de Luis Carrión visitará al Extremadura. Hoy, el equipo entrenará en la Ciudad deportiva, 10.30h.