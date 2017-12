Una plantilla con fondo

Cumplida la primera parte de la temporada (únicamente resta un partido para completar la primera vuelta), Jagoba Arrasate ha manejado su plantilla con la perspectiva de alinear al once más competitivo posible en cada momento y gestionar el reparto de esfuerzos y minutos de juego debido a la compresión del calendario con jornadas ligueras entre semana y partidos de las eliminatorias coperas insertados entre los habituales compromisos del campeonato regular de los fines de semana. Una fase intensa en la que el entrenador del club soriano ha buscado mezclar a sus jugadores sin marcar de una manera clara dos grupos diferenciados, el de la Liga y el de la Copa, lo que definiría una primera unidad y la segunda. La diferencia no se ha notado en exceso a modo global aunque algunos jugadores han contado con más protagonismo en una de las dos competiciones. Solo en el caso de la portería parece claro, hasta el momento, el rol de cada uno de los porteros. Aitor Fernández ha jugado todos los minutos en el campeonato liguero y un partido en la Copa y Munir Mohand no ha debutado todavía en la Liga, pero se ha ocupado de defender la portería numantina en las otras dos eliminatorias coperas, la última frente al Málaga a doble partido.

Los resultados obtenidos, ahora quinto en puestos de promoción de ascenso y clasificado para los octavos de final de la Copa, avalan la dinámica de los cambios y las combinaciones en las alineaciones cuando se han realizado, pero que tampoco se ha convertido en una norma general. Arrasate ha utilizado casi siempre una columna vertebral muy reconocible en sus alineaciones de Liga, con varios jugadores casi intocables, como Aitor Fernández, Dani Calvo, Ripa, Íñigo Pérez, Escassi, Mateu, Pere Milla, Diamanka, Pablo Valcarce o Manu del Moral, y la combinación de diferentes compañeros que han entrado y salido por motivos técnicos, tácticos, de lesiones o sanciones. En este grupo se incluyen Carlos Gutiérrez, Elgezabal, Markel, Unai, Dani Nieto, Luis Valcarce, Guillermo, Higinio o Pablo Larrea. Futbolistas que también han adquirido gran protagonismo en la Copa por su menor presencia en las alineaciones habituales de Liga.

Aitor Fernández ha completado todos los minutos de competición liguera, mientras que en el polo opuesto, Munir y Julio Álvarez, por lesión, no han debutado. El que menos minutos registra es Grego Sierra, que en la Copa sí ha contado con una mayor presencia. En esta competición, Diamanka no se ha estrenado y Manu del Moral solo disputó 21 minutos en una de las eliminatorias cuando en liga es de los más utilizados y ostenta el título de máximo artillero junto a Pere Milla. De testimonial también se califica la presencia de un canterano en la Copa, Raúl Vallejo, que disputó un par de minutos en una de las eliminatorias superadas.

Las lesiones han condicionado las alineaciones. Circunstancia que ha permitido medir el fondo de la plantilla. Carlos Gutiérrez se perdió el inicio de la competición, Julio Álvarez aún no se ha recuperado de la operación en su tobillo, Unai Medina acumula más de dos meses de baja, Luis Valcarce superó iniciada la temporada su lesión de rodilla del curso pasado, Pere Milla apura su vuelta y los habituales contratiempos musculares y articulares han afectado a Escassi, Íñigo Pérez, Grego, Elgezabal, Del Moral y Guillermo.