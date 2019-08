Con la incorporación de Antonio Otegui, el Numancia ha completado la remodelación de su plantilla para la presente temporada, siempre con las cautelas lógicas de no haberse cerrado el mercado de verano por lo que aún puede entrar o salir algún efectivo más de la caseta numantina. El centrocampista navarro suma el décimo refuerzo de los jugadores contratados fuera del entorno rojillo ya que el equipo también ha tomado cuerpo con el ascenso de varios canteranos, llegados para quedarse durante la temporada. Además del portero Roberto Jara, que alternará la función de tercer guardameta de la primera plantilla con la de titular en el filial, Marcos Isla, Moha y Ander Vidorreta añaden un tono de novedad al grupo de Luis Carrión, que debe gestionar un grupo de trabajo con 26 jugadores, aunque no todos tienen licencia federativa del primer equipo, como es el caso de Jara, Vidorreta o Moha. La intención del cuerpo técnico y de la dirección deportiva es la de adelgazar la lista de futbolistas con la salida de Borja Viguera, una circunstancia que se ha tratado desde el comienzo de la pretemporada sin éxito hasta la fecha. El riojano no cuenta para el entrenador pero tiene contrato hasta final del curso por lo que se encuentra bajo la disciplina del club sin que hasta el momento haya encontrado una solución a su situación.



La plantilla se ha remodelado en más de la mitad de sus efectivos aunque la columna vertebral se identifica con los jugadores de los conjuntos precedentes. En la primera jornada la mayoría de los futbolistas utilizados por Luis Carrión ya habían jugado con Aritz López Garai el anterior ejercicio. En el segundo encuentro, el equipo titular se equilibró más, casi mitad y mitad. Hasta el momento, han debutado cinco (Dani Barrio, Álex Sola, Héctor Hernández, Curro Sánchez e Igor Zlatanovic) de los diez nuevos fichajes y también ha jugado uno de los canteranos, Moha. Todavía no se han estrenado Iván Calero, Adri Castellano, Admonio Vicente, Albiach y el recién llegado Antonio Otegui. Entre los ascendidos del filial, Ander Vidorreta y Marcos Isla completaron la convocatoria en el viaje a Tenerife sin la oportunidad de disfrutar de algún minuto de juego. Tampoco han debutado en las dos primeras jornadas, Juan Carlos, Noguera y el descartado Viguera.



La intención del entrenador era trabajar con una plantilla de unos 22 ó 23 futbolistas del primer equipo, cifra que se ha superado con la participación de los canteranos. Afalta de menos de una semana para el cierre del mercado, la plantilla se presenta como casi definitiva para encarar una temporada exigente, como siempre, y en la que debe enderezar el rumbo tras las dos primeras derrotas.

Entrenamiento y nuevo horario

Alberto Escassi apura su recuperación de cara al partido del sábado ante el Mirandés. El malagueño realizó una parte del entrenamiento de ayer con sus compañeros, pero posteriormente trabajó en solitario. La evolución de la inflamación en el tendón de su tobillo izquierdo condicionará su participación el sábado. El centrocampista es uno de los hombres importantes en el esquema de Luis Carrión y el pasado domingo causó baja por la dolencia sufrida durante la última sesión de entrenamiento antes del viaje a Tenerife. Descartada una mayor gravedad de la lesión, Escassi trabaja para estar a disposición del técnico cuanto antes. Situación que ha superado Nacho Sánchez, que se ha recuperado del esguince de tobillo y entrena con total normalidad. Por otro lado, LaLiga informó ayer de los horarios de la quinta jornada en Segunda división. El Numancia se medirá el próximo sábado, 14 de septiembre, al Huesca en Los Pajaritos a partir de las 16.00 horas. Una semana antes viajará a Almendralejo.