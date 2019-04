Una plaza que nadie quiere

Con el Reus descendido administrativamente y con el Nástic de Tarragona y el Córdoba con casi los dos pies en Segunda B queda una plaza de descenso que nadie quiere y que tratan de eludir hasta cinco equipos, entre los que se encuentra el C.D. Numancia. Zaragoza y Las Palmas ganaron sus respectivos partidos y dieron un paso de gigante hacia la permanencia, aunque no pueden cantar victoria en las seis jornadas de competición que quedan para el final de la fase regular.

El Numancia peleará con Extremadura, Rayo Majadahonda, Tenerife y Lugo por escapar de la quema en este mes que queda de Liga. El que peor tiene el panorama es el Lugo, que con 37 puntos es el que ocupa en estos momentos la cuarta plaza de descenso. Numancia y Tenerife suman 40 puntos, el Rayo Majadahonda cuenta con un puntos más y el Extremadura ha protagonizado la gran remontada para colocarse con 42 puntos. El equipo de Almendralejo ha sumado 13 puntos más que el Numancia en los dos últimos meses.

El equipo de López Garai se vio favorecido de la derrota del Lugo en Las Palmas para no ver reducido su margen de puntos sobre el descenso. Los sorianos tienen los tres puntos ante el Reus asegurados, pero necesitarían sumar otros tres o cuatro más para tener cierta tranquilidad y para no sufrir hasta la última jornada de Liga.

La salvación está este curso más barata que otras veces ya que sólo queda por decidir una plaza de descenso. Sin embargo, los cinco conjuntos en liza está en un pañuelo y cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas.

Repasando lo sucedido en la última década en la lucha por salvarse, la permanencia más cara fue en las temporadas 2013-2014 y 2009-2010 cuando Deportivo Alavés y Nástic de Tarragona se tuvieron que ir hasta los 51 puntos para asegurarse un hueco en la categoría de plata.

La campaña pasada el Almería se salvaba teniendo que hacer 48 puntos en las 42 jornadas de Liga. Hace un año, después de la jornada 36, el Córdoba marcaba el descenso con 39 puntos. Barcelona B con 37 puntos, Lorca con 24 y Sevilla Atlético con 23 eran los otros conjuntos en la zona roja de la clasificación. Lorca y Sevilla Atlético estaban desahuciados y quedaban dos plaza a eludir. Una de ellas fue para el Barcelona B y la otra para un Cultural Leonesa que en la jornada 36 estaba fuera del descenso con un punto por encima.

Hace dos ejercicios, el Alcorcón se salvaba con un total de 50 puntos en su casillero y hace tres el Almería era el que volvía a esquivar el descenso llegando hasta los 48 puntos.

La salvación más barata de la última década en Segunda la conseguía Osasuna en la campaña 2014-2015, que sólo tenía que llegar a los 45 puntos para salvarse después de una temporada muy convulsa para el conjunto de Pamplona. Racing de Santander, Recreativo de Huelva, Sabadell y Barcelona B fueron los equipos que se fueron aquel mes de junio a Segunda B. El Racing descendía con 44 puntos sumados.

El Numancia está obligado a sumar y la primera oportunidad la tendrá este domingo en Albacete ante un rival que está en la tercera plaza de la tabla y que aspira a subir a Primera División de manera directa. Un escenario complicado para un Numancia que ha dado la talla en algunos campos de los equipos de la zona alta. Ante Osasuna y Granada, los dos primeros, arrancó sendos empates.

El Rayo Majadahonda es el rival a eludir en hipotéticos empates

El Rayo Majadahonda sería el gran rival a eludir por el Numancia en los hipotéticos empates al final de la Liga regular. El 4-0 en el Cerro del Espino y la derrota ante los majariegos en Los Pajaritos hacen que en cualquier situación el Rayo Majadahonda no sea el mejor compañero de viaje. Así, en un hipotético empate a puntos entre sorianos y madrileños, el Numancia siempre quedaría por debajo. En triples, cuádruples y quíntuples empates el Rayo Majadahonda hundiría al Numancia. Y es que aquel 4-0 encajado por los de López Garai sería definitivo para estar por debajo que el resto de los equipos empatados. El Numancia tendría el hándicap de aquella goleada en la que no se estuvo a la altura desde el principio hasta el final del encuentro. En el Cerro del Espino ofrecía una de las peores versiones en esta temporada irregular. Al Numancia le interesa que no esté el Rayo Majadahonda en la lucha por el descenso en la jornada final de competición. El cuadro soriano le tiene ganado el ‘goal average’ al resto de los conjuntos que están en la zona baja. Al Extremadura le ganó los dos partidos, contra el Tenerife ganó uno y empató otro y ante el Lugo pesa más el 3-0 en Los Pajaritos que el 3-2 en el Antxo Carro. Ante el Nástic de Tarragona y el Córdoba también tiene a favor la diferencia de goles.