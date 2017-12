Polémica al suspender el Abejar ante el Arcos en la Copa Diputación

La polémica está servida en los cuartos de final de la Copa Diputación con la suspensión del partido de vuelta entre el Abejar Malvasía y el Arcóbriga, que en la tarde de ayer se debía haber celebrado en el campo de La Ermita de la localidad pinariega. El choque fue aplazado por el club local aludiendo que el terreno de juego estaba encharcado a causa de la lluvia caía, mientras que el club de Arcos de Jalón, que se llegó a desplazar a Abejar, considera que el césped estaba en condiciones para jugar. El Arcóbriga, que en un comunicado habla de las numerosas bajas con las que contaba el Abejar, espera que el partido se dé por perdido a los pinariegos «por incomparecencia».

Desde la junta directiva del Arcóbriga se informa que en «la noche del día 9 nuestro entrenador recibe un mensaje del entrenador rival que dice textualmente ‘el campo se está poniendo con mucha agua y no tiene pinta de que vaya a parar; es bastante probable que tengamos que suspender el partido’. Hoy por la mañana nuestro entrenador recibe otro mensaje de la misma persona ‘vamos a suspender el partido, está el campo impracticable, además de las rachas de viento que hay’. En primer lugar y a sabiendas de que conocíamos que hoy el equipo Abejar Malvasía iba a tener bajas sensibles, contactamos con un habitante de aquella zona que nos comenta: ‘ha llovido pero no lo suficiente para suspender el partido’. No obstante y al no recibir notificación oficial del club Abejar Malvasía, esta junta directiva decide proseguir el planning para disputar el partido». La expedición del Arcobriga llegaba a Abejar a las 14.30 horas y constataba que «el campo se encuentra en perfectas condiciones». Comunica a la Federación que se puede jugar el partido «y nos dicen que no tienen nada que ver y que reclamemos a la Diputación».