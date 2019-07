Alberto Escassi ha iniciado su cuarta temporada en el Numancia. Uno de los jugadores con más recorrido en el seno de la caseta numantina dentro de un grupo renovado y sin mucha experiencia en la categoría. En las tres campañas anteriores ha demostrado su polivalencia, alternando su posición en la defensa y en el centro del campo, y en la presente no parece que variará su estatus. Los técnicos que han pasado por el banquillo rojillo lo han utilizado en ambas posiciones. Luis Carrión ya ha tirado de la polivalencia del malagueño, siempre al servicio del equipo, participando en ambas posiciones. «Es mi cuarta temporada y llevo tiempo. Se coge galones con la antigüedad y se asume más responsabilidad. Estoy encantado con mi rol en el equipo», afirma.

La vida sigue igual para Escassi, satisfecho por cómo discurre la pretemporada, «va fenomenal», apunta con su imborrable sonrisa. «Estamos encantados del trabajo que hacemos con el míster. Un trabajo exigente, con mucha carga, que es lo que toca, pero muy contentos. Tenemos un grupo que trabaja muchísimo, los nuevos se están adaptando bien. Por ahora fenomenal, muy contentos», explica el malagueño, consciente del cambio respecto al año anterior. «Cada entrenador propone cosas diferentes y cada pretemporada es diferente. Tenemos ahora un juego más vertical, diferente al del año pasado, y la pretemporada es de manera diferente. El jugador está para adaptarse a los entrenadores y a los sistemas de juego. Cada entrenador piensa diferente y para eso está la pretemporada, para trabajar lo que se necesita», asume el jugador.

Además de los entrenamientos, la rutina habitual, se combina con los partidos donde el equipo ha ofrecido buenas señales. «El otro día frente a Osasuna se vio un poco mejor lo que el míster quiere con la presión más alta, ser más verticales cuando robemos y mirar hacia delante. Eso se vio más allá del resultado», advierte Escassi, que mantiene la prudencia de cara a los objetivos de la temporada. «Nuestro objetivo primordial son los 50 puntos. Una vez logrado, se puede soñar y bienvenido sea. Pero debemos tener los pies en el suelo y buscar los 50 puntos que ya tenemos la experiencia del año pasado donde lo pasamos mal, así que debemos evitar llegar a esa situación. Hace dos años cuando casi ascendemos, nuestro objetivo era la permanencia, desde el inicio. Luego, conseguimos los 50 puntos y comenzamos a soñar y a mirar cotas más altas, pero no puede haber otra cosa en nuestra cabeza ahora que la permanencia y los 50 puntos», recuerda.

Mañana afrontarán otra prueba de gran calado ante el Athletic. Otro ensayo más. «Nos enfrentamos a todo un equipazo el día de la presentación ante nuestra afición. Esperamos dar una buena imagen para que la afición se ilusione. A mí no me gusta perder ni a las canicas. Anadie le gusta perder. En pretemporada, es verdad, que más allá de los resultados están las sensaciones, la adaptación a lo que quiere el entrenador, al sistema de juego... Y el resultado, si es favorable, mejor». Una oportunidad para la reconciliación con la afición tras el desencuentro del pasado curso. «Personalmente entiendo a la afición porque el año pasado fue un año complicado para todos, tanto fuera como dentro del campo, de muchos cambios y de adaptación en el que, en general, no nos adaptamos bien. La afición estuvo a disgusto y espero que esta temporada comencemos con buen pie, enganchándola e ilusionándola», alerta.