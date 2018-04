Se pone cabezón

El C.D. Numancia se está poniendo cabezón en su objetivo de jugar el play off de ascenso a Primera División -sin descartar otros retos más ambiciosos- después de superar ayer al Lugo en un encuentro de claro color rojillo, pero que se decidió en el tramo final con dos goles de cabeza de Higinio. El murciano falló la primera que tuvo, aunque lo suyo fue salir desde el banquillo y ‘besar el santo’ para anotar los dos goles que a la postre marcaron las diferencias. Los de Jagoba Arrasate encadenan tres victorias seguidas para asentarse en la zona de promoción.

La duda entre el renqueante Guillermo e Higinio en la punta del ataque se resolvía a favor del primero al formar parte del once inicial. La otra interrogante estaba en el centro de la defensa, que se despejaba con la presencia de Carlos Gutiérrez formando pareja con Escassi. El resto del equipo era el mismo que venía de ganar en Alcorcón.

El Numancia arrancó el choque con la clara intención de seguir mostrándose intratable en Los Pajaritos, un escenario en el que con la de ayer suma 13 victorias en 17 jornadas. Fueron los locales los que llevaron el peso del juego en unos primeros compases en los que el Lugo esperaba atrás, agazapado y con la mente de salir con rapidez a la contra. Los sorianos eran los dueños del encuentro con la dupla formada por Íñigo Pérez y Diamanka a pleno rendimiento. Guillermo iba a ser el primero que lo intentó hacia el marco lucense, pero su disparo se marchó lejos del portal defendido por Juan Carlos. El Numancia percutía una y otra vez por la banda izquierda en la que Mateu, una vez más, mostraba un tono muy alto. En el otro costado Pablo Valcarce estaba más gris, aunque el trabajo del berciano siempre es innegable.

Al cuarto de hora un centro medido de Mateu buscaba a Pablo Valcarce, pero su remate a trompicones se encontraba con la figura de Juan Carlos. Guillermo de nuevo y Unai Medina lo intentaban desde lejos, mientras el Lugo daba por bueno el punto que sumaba en Los Pajaritos. Los gallegos eran una sombra de sí mismos en esta primera parte en la que un disparo de Cristian Herrera que se fue desviado fue su único bagaje ofensivo.

Con un testarazo de Guillermo que se fue alto concluía una primera mitad en la que el Numancia tuvo el control, pero le faltó más profundidad y llegar con más claridad al área rival. Había que meter una o dos marchas más tras el descanso para desequilibrar la balanza.

Si en los primeros 45 minutos Pere Milla estuvo desaparecido, ya desde el inicio de la segunda mitad se vio al ilerdense con más movilidad entre línea y ello lo agradeció su equipo. El Numancia empezaba a meter al Lugo en su área y ahora sí, los lucenses lo fiaban todo a salir a la contra. Precisamente en un contragolpe Azeez tenía la mejor ocasión del Lugo en todo el partido, pero su disparo era atajado sin problemas por Aitor, que ayer apenas tuvo trabajo ante la racanería de un rival al que sólo le servía ganar para agotar todas sus opciones de entrar en la promoción de ascenso.

El campo definitivamente se había inclinado hacia el portal lucense y a base de córners y de faltas laterales el Numancia asediaba a su rival. La banda de Mateu seguía siendo la menor arma de un cuadro local que no acababa de tener ocasiones claras de gol. En estas, Arrasate movió ficha y dio entrada a Higinio para suplir a un cansado Guillermo. El cambio le iba a dar un gran resultado al míster, aunque en la primera aparición de Higinio las dudas llegaron a la grada de Los Pajaritos. El murciano llevaba un minuto sobre el terreno de juego cuando un buen centro desde la izquierda lo remataba a placer pero el balón se marchaba fuera. Un fallo del que el de Calasparra se iba a desquitar minutos después para ser el héroe del encuentro.

Otro centro perfecto desde la izquierda de Mateu e Higinio esta vez no perdonó con un testarazo inapelable ante el que no pudo hacer nada Juan Carlos. Quedaba un cuarto de hora para el final y, a diferencia de otros días, el Numancia no se fue atrás porque quería sentenciar para no sufrir en los últimos minutos. La sentencia llegaba con otro remate académico de cabeza de Higinio a centro de Íñigo Pérez ante el que el meta lucense sólo pudo mirar como se colaba en la red.

Casi sin tiempo para más y con la grada de Los Pajaritos siendo una fiesta en el Día de las Peñas finalizaba un partido que mete de lleno al Numancia en la lucha por la promoción. Tres puntos que confirman que este equipo quiere, como mínimo, alargar la temporada hasta el mes de junio. No hay dos sin tres en la mejor racha numantina en la actual campaña. Licencia para soñar.