La Ponferradina apuesta por Larrea

La Deportiva Ponferradina quiere que el rojillo Pablo Larrea forme parte de su plantilla la próxima temporada, en la del regreso a Segunda División. El club berciano y el C.D. Numancia estarían negociando para que el centrocampista pase a ser propiedad de la entidad de El Toralín. En las próximas semanas se podrían agilizar las conversaciones para que se lleve a cabo la operación.

Pablo Larrea llegaba a Ponferrada en el mercado invernal y desde el primer día entró en los planes del entrenador Jon Pérez Bolo. El centrocampista lo jugó todo con la Ponferradina desde el mes de enero hasta el último encuentro del play off de ascenso y fue pieza básica en el salto de categoría de los bercianos. En la capital del Bierzo quedaron muy satisfechos con su aportación a lo largo de estos meses, siendo de los mejores de la plantilla en la segunda parte de la temporada. Larrea completó una gran promoción de ascenso y su trayectoria fue de menos a más.

Bolo les habría dicho a los responsables de la secretaría técnica de la Deportiva Ponferradina que quiere contar con el madrileño en el nuevo proyecto en Segunda División. Pero es el Numancia el que tiene la última palabra ya que el futbolista tiene un año más de contrato con la entidad soriana. También será importante la opinión que tenga Luis Garrión hacia un jugador que con López Garai apenas tuvo protagonismo en el centro del campo numantino.

El propio Pablo Larrea reconocía que estos meses en Ponferrada han sido muy positivos para él y que ha estado «muy contento» y «disfrutando» del fútbol defendiendo los colores del conjunto berciano. Aunque no lo expresaba explícitamente, el madrileño dejaba entender que no le importaría cambiar de aires y firmar por la Ponferradina.

Además de los intereses del Numancia y de la opinión de Luis Carrión respecto a Pablo Larrea, también hay que tener en cuenta que los dos equipos serán rivales en la categoría de plata en el curso 2019-2020.

Larrea fue uno de los intocables para Bolo actuando en el once inicial como centrocampista creador. El futbolista inició su formación en el fútbol base del Atlético de Madrid. Ya en edad juvenil se unió a la cantera del Villarreal CF. Tras pasar por su equipo C en Tercera División, en la campaña 15-16 se estrenó en Segunda B en las filas del Villarreal B.

En esa primera campaña ya tuvo un notable protagonismo en el equipo, que se clasificó para disputar la fase de ascenso a Segunda A. Así, disputó 32 partidos, 26 de ellos como titular. En su segunda campaña en el filial su aportación creció hasta los 36 partidos, 35 desde el inicio. En cada una de esas temporadas anotó un gol. Su gran rendimiento en la cantera del Villarreal CF le abrió las puertas de la Segunda A. Llegó a la categoría de la mano del Numancia, al que se incorporó en la temporada 2017-2018.

Noguera y Jordi Sánchez

Alberto Noguera fue muy importante desde su llegada al Racing de Santander en el ascenso a Segunda División. Brilló en El Sardinero pero tiene un año más de contrato con el Numancia y en su cabeza está triunfar con los colores rojillos. «El día 12 comenzaré la pretemporada con el Numancia y sólo pienso en demostrar que valgo para jugar allí», comentaba el futbolista. Noguera reconocía que los meses que ha jugado en el conjunto cántrabro han sido para él muy positivos. «La verdad es que me dieron confianza y al jugar todo cuando estaba disponible», añadía. El madrileño, que reconocía que en el Racing de Santander ha jugado en varias posiciones como mediapunta o caído a la banda, ha seguido desde enero la trayectoria del Numancia en su reto de conseguir la permanencia en la categoría de plata. «Estaba convencido de que se iban a salvar». Noguera lo jugó casi todo como racinguista para anotar en su cuenta tres goles. Mientras el propio Noguera y Pablo Larrea han triunfado en sus respectivas cesiones, un casi bien distinto es el de Jordi Sánchez al no tener tanto protagonismo en las filas del Ibiza. El delantero no llegó a hacerse con la titularidad en el equipo balear. Jordi Sánchez está citado el día 11 de julio de cara al inicio de la pretemporada rojilla.