Los populares corren en masa por Navidad

Con la Navidad, las pruebas atléticas para los populares adquieren protagonismo con diferentes citas a lo largo y ancho de la geografía soriana. Muchas de las localidades que organizan su carrera navideña aprovechan la oportunidad de convocar y reunir a un importante número de participantes que habitualmente no frecuentan su presencia por no residir en esas poblaciones, pero que se encuentran por motivos familiares o de vacaciones durante estas fechas. También acude el núcleo de atletas irreductibles, presentes en la mayoría de los eventos programados a lo largo del calendario atlético soriano. No fallan. Ya sea con el calor del verano o con el frío del invierno que se calzan las zapatillas para afrontar cualquier cita. Correr les motiva y en la época de Navidad el calendario les permite afrontar varias pruebas o elegir entre las que se programan. Desde el próximo 24 de diciembre hasta el día de Reyes el abanico es amplio para dar rienda suelta a la actividad atlética.

Un repaso al calendario navideño de carreras populares que se completa en la 47 edición del suplemento TODO DEPORTE con más actualidad y reportajes y la agenda del fin de semana.

