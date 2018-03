El entrenador del C.D. Tenerife, Joseba Etxeberria, analizó en la rueda de prensa el partido del domingo en Los Pajaritos y aseguró que «ganar al Numancia es un premio gordo». El vasco reconoce que sumar los tres puntos sería «un paso firme» en la clasificación. «Vamos a salir a por el partido desde el principio. Después ya se verá en caso de empate si es bueno o malo. Pero vamos a ir a ganar. Cogeríamos confianza y les pasaríamos en la clasificación».

A pesar de esta declaración de intenciones, Etxeberria no pasa por alto el potencial de los numantinos en su feudo. «A todos los equipos les ha costado hasta generarle ocasiones de peligro allí». «Uno de los puntos fuertes del Numancia son las jugadas a balón parado. Cada vez estamos mejor, creamos peligro en ataque. Los partidos se deciden en pequeños detalles y la película cambia si empiezas ganando o perdiendo».

El míster vasco continuaba analizando al rival. «Conozco mucho al Numancia, sabemos cómo juega. Sus números en Los Pajaritos es de equipo campeón. En 10 partidos no ha recibido gol, eso es muy complicado, y no es casualidad. Vamos a tener que hacer un partido redondo, muy bueno en defensa y en ataque. El rival es muy ordenado e intenso. En casa son muy difíciles, lo tienen claro. Tendremos que estar fluidos y precisos, llegar con mucha gente».

Sobre su equipo, el preparador guipuzcoano comentaba que «es verdad que nos han marcado un gol en cada partido, pero hemos ganado todos salvo el de Alcorcón. Y no tengo sensación, salvo el del Córdoba, que nos hayan hecho mucho peligro. Vamos dando pasos de solidez». «Estamos capacitados para generar peligro. Lo hacemos cada vez que pasamos del centro del campo, tendremos que estar acertados».

«Confiamos en nuestras armas y lo intentaremos hasta el final. Necesitamos la máxima intensidad y concentración. El día del Oviedo salimos muy enchufados, enérgicos; eso es lo que tenemos que hacer el domingo».

En relación al once inicial, Aitor Sanz no podrá estar en Los Pajaritos y será Vitolo el hombre que actúe en el centro del campo junto a Luis Milla. Además de Aitor Sanz, Etxeberria no podrá contar en Soria con los sancionados Carlos Ruiz y Alberto Jiménez, que ante el Oviedo vieron la quinta amarilla. Ante el Numancia tampoco estará el delantero Juan Villar por lesión.