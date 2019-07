El doctor Honorio Martínez Martínez se estrena en la presente pretemporada como nuevo responsable del área médica del CDNumancia en sustitución del anterior jefe médico, Ignacio Arche. Después de cinco campañas bajo la disciplina del Real Zaragoza, este doctor en medicina y cirugía y especialista en medicina física y del deporte, cuidará la salud en el club soriano. Una nueva dimensión en el seno numantino con dedicación completa para abarcar toda la labor médica desde el primer equipo hasta la del fútbol base. «Mi función será la correspondiente a la propia de la medicina del deporte desde mi posición como jefe de los servicios médicos: coordinar los servicios médicos y atender a los jugadores, del primer y segundo equipo y de la ciudad deportiva», expuso el doctor, que ya ejerce su labor desde el comienzo de la presente fase de preparación. «En el mundo del deporte cada vez es más importante la labor de la prevención. Por eso, la primera tarea durante la pretemporada es la prevención. Saber cómo está cada jugador, sus condiciones y evitar que se lesione. Y una vez si se lesiona, tratarle. Cuando vamos a la base, además de todo esto, debemos saber que tenemos jugadores en crecimiento a los que debemos revisar periódicamente», explicó.

Los primeros días de trabajo los ha dedicado a conocer a los jugadores y su estado físico. «Lo primero, estamos conociendo a la gente, que cuesta, y después, hemos realizado unos reconocimientos iniciales, a medida que se integran en el grupo. Están en buena predisposición. En el mundo profesional existen muchas patologías y es difícil tener a un jugador sin una patología o alguna sobrecarga. Vienen bien, pero tenemos que cuidarlos. Tenemos que ir al capítulo de la prevención porque es muy importante. La pretemporada es una fase muy importante de la temporada y es fundamental que los jugadores la puedan completar sin tener que parar. Fase en la que se trabaja en contacto con los fisioterapeutas, con los readaptadores, con los preparadores físicos... Y gran parte del desarrollo de la temporada depende de la condición física que adquieran en la pretemporada. Una fase muy importante», analizó el doctor Martínez.

Tan determinante que durante este periodo cabe la posibilidad de intentar prevenir posibles lesiones del futuro. «Se puede intentar y es lo que se hace a través de, por ejemplo, fortalecer zonas más débiles, no sobrecargar esas zonas... Circunstancias que se intentan prevenir durante la preparación porque luego cuando es juego real es más complicado», relató el doctor, que también enfoca hacia otros parámetros, como la alimentación o el descanso, su ámbito de trabajo. «Hay una parte del entrenamiento, el llamado como invisible, que no se observa. Todos vemos a los jugadores entrenando por la mañana o cuando juegan, pero la parte de alimentación y descanso es muy importante. Siempre, una parte de cargas debe tener una parte de descanso. Es tan importante el trabajo como descansar. Y en el apartado de la alimentación, este año por parte del club se ha potenciado y se desayuna y se come en las instalaciones. Lo dirigimos desde el servicio médico», confirmó.

La mayor de las preocupaciones, tanto para los deportistas como para los que cuidan de su salud, es la lesión. En el fútbol es una realidad que acompaña a la mayoría de los profesionales en algún momento de su trayectoria. «Desde el punto de vista estadístico, lo que más tenemos son lesiones musculares. Son en las que más se pueden incidir. Un accidente por una entrada es difícilmente prevenible. Las lesiones musculares, que se producen muchas en todos los equipos, es algo en lo que sí podemos incidir. Nosotros siempre vemos las nuestras, pero por estadísticas son todos los equipos los que sufren las lesiones musculares. Por ejemplo, el Atlético de Madrid esta temporada ha sufrido más de 40 lesiones. El calendario es exigente y son propias de estas competiciones. Me preocupan porque producen pérdida de tiempo de competición, de juego, de entrenamiento y es importante que el técnico cuente con todos los jugadores y que pueda elegir entre ellos. El fútbol es muy agresivo. Tengo experiencia en otras disciplinas como el fútbol sala, atletismo, natación... y son deportes muy diferentes, con menos lesiones. En el fútbol cada partido es una batalla y es muy difícil que no haya algún jugador lesionado o que salga con algún problema que le reste sesiones de entrenamiento», subrayó el doctor numantino, que incidió en uno de los motivos de las causas, además de la intensidad. «Existen muchos contactos y más en Segunda, incluso más, y mucha más pelea y dureza por la igualdad existente entre los equipos», asumió.

Para el doctor Martínez, el escenario ideal de la temporada sería uno sin lesiones, pero es consciente de la dificultad o más bien casi la imposibilidad de conseguirlo. «Al menos, que la lesión sea lo más leve posible para perder el menor número de sesiones de trabajo y apenas de juego. Sería una temporada ideal», reconoció. Sin embargo, las temporadas son duras por la exigencia del calendario con partidos cada fin de semana durante diez meses de competición por lo que son muy extensas en el tiempo ampliándose las posibilidades de producirse los problemas físicos por acumulación de la fatiga. «Se acumula el cansancio y surge la fatiga y contribuye a la aparición de lesiones. Por este motivo, intentamos dosificar a los jugadores si se puede. Con un calendario semanal, más la Copa y algunas jornadas entre semana, dependes de lo abultada que sea la plantilla, pero a veces no puedes hacer todo lo que deseas», finalizó el nuevo responsable médico del Numancia.