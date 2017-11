La clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey eleva de nuevo al Numancia al primer plano futbolístico. La eliminación de un Primera, el Málaga, recupera viejas sensaciones como las vividas en la edición de 1996, salvando las distancias por el recorrido (eliminación a manos de un Segunda B de tres conjuntos de Primera y la ronda de cuartos con el siempre recordado gol de Barbarin en el Camp Nou ante el Barcelona y el previo empate en el estadio de Los Pajaritos) y la repercusión de aquella histórica Copa por lo que significó posteriormente. En esta edición, el club soriano ha dado un paso relevante, que no es baladí frente a un rival de mayor jerarquía, y aspira a vivir un nuevo enfrentamiento con un conjunto de peso. Un premio para un club modesto que tiene en la Copa una de sus referencias en el camino de su despegue dentro del fútbol profesional. Una oportunidad pintiparada para recuperar y recordar la marca Numancia en el mejor escenario del fútbol.

La Copa no ha significado, de momento, ninguna distracción para el conjunto soriano. Jagoba Arrasate ha manejado sus efectivos repartiendo esfuerzos. En las dos anteriores rondas eliminatorias, el equipo solventó su clasificación sin verse perjudicado en la trayectoria liguera. En esta semana de tres salidas complicadas, se espera la respuesta del equipo en uno de los momentos delicados de la temporada. La Copa permite un respiro y un espaldarazo para reactivar al grupo de Arrasate después de contabilizar dos derrotas consecutivas en la Liga. El siguiente compromiso se presenta en Valladolid, un reto de calado para no prorrogar una semana más los resultados adversos y no ampliar el momento más comprometido de la temporada hasta la fecha. Apartir de la Copa, debe reconstruir sus aspiraciones para seguir mejorando en el torneo regular o, al menos, no debilitar su trayectoria. Está por ver si este último enfrentamiento alterará el normal trayecto que se ha marcado el Numancia en el tramo competitivo anterior.

En el próximo está por verse. La Copa se disputará en enero y el equipo soriano saltará a la competición en las primeras fechas del año entrante. Podría jugar la ida el 3 ó 4 de enero. Dos semanas consecutivas con varios encuentros en ese período de días ya que se alternará la liga con la eliminatoria de vuelta marcada para el 10 o el 11 de enero. Un ritmo al que deberá acomodarse después de las vacaciones de Navidad y para el que no está acostumbrado aunque le está cogiendo el gusto por la exposición en grandes escenarios en una competición tan señalada. La exigencia será máxima y ya se observará si deja secuelas.

El técnico cuenta con varias bajas en la plantilla por lo que debe gestionar sus efectivos en las dos competiciones. A partir de este momento, la fijación es el campeonato liguero hasta el parón de Navidad. Cuatro partidos (Valladolid, Lorca, Osasuna y Sevilla Atlético) antes de tomar un respiro con el único objetivo de seguir creciendo y aumentar esa renta de los 25 puntos, una cifra que le deja a las puertas de la promoción de ascenso y muy cerca de los puestos directos hacia Primera. La alegría de la continuidad en la Copa es un gran logro, pero el campeonato liguero es el oxígeno para la supervivencia del equipo rojillo.

El martes, el sorteo

El próximo martes, 5 de diciembre, se conocerán los emparejamientos de octavos de final. El sorteo se celebrará a partir de las 13.00 horas y el Numancia entrará en el bombo junto a equipos como el Real Madrid, Leganés, Levante, Celta, Barça, Lleida (2ª B) y Sevilla, entre otros, a falta de conocer la resolución del resto de las eliminatorias en juego. Los octavos de final se disputarán en las dos primeras semanas del año 2018 por lo que el calendario se cargará para todos los equipos inmersos. El sorteo será sin condicionantes previos, es decir, los conjuntos en competición europea no disfrutarán de privilegios como en la anterior ronda en la que se cruzaron con los conjuntos de menor categoría. Sorteo puro en esta ocasión. El Numancia puede tener la suerte de medirse a uno de los clubes grandes, pero también a cualquiera de los que han superado los dieciseisavos de final y sin la condición de jugar primero en casa por ser de una categoría inferior. La suerte llegará el martes a partir de las 13.00 horas. Hoy se conocerán todos los equipos que entrarán en el bombo.

Descanso

El Numancia aprovechó ayer su estancia en Málaga para iniciar la preparación del partido del domingo ante el Valladolid. Completó una sesión de trabajo en el anexo de La Rosaleda con mayor intensidad para los que no disputaron el partido de Copa o jugaron menos minutos y de recuperación para los titulares. El equipo descansará hoy a su vuelta de tierras andaluzas y retomará la actividad mañana para seguir preparando la próxima jornada liguera. La cita será el domingo a partir de las 16.00 horas frente al conjunto pucelano, que el martes también disputó la eliminatoria de Copa de la que quedó apeado con dos derrotas ante el Leganés.