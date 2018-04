La primera final para el Numancia

El C.D. Numancia quiere despejar su camino hacia la promoción de ascenso y para ello debe ganar esta mañana al Real Oviedo en un enfrentamiento vital, a falta únicamente de seis jornada para la conclusión del campeonato. Una final por adelantado en la matinal de Los Pajaritos y más que tres puntos en juego a lo largo de unos noventa minutos que se presentan apasionantes.

Los de Jagoba Arrasate están describiendo un mes de abril prácticamente impecable y lo quieren acabar con otros tres puntos en su casillero para así superar la barrera de los sesenta puntos. Ganar al Oviedo tendría un valor doble para los sorianos ya que dejarían a su rival a la importante distancia de cinco puntos de distancia. Un traspié supondría ver a los ovetenses por delante en la clasificación.

Pero a tenor de los resultados que está cosechando el Numancia en Los Pajaritos en la presente campaña el cartel de favorito es de los locales. Los rojillos han ganado los últimos tres partidos jugados en casa y lo más importante: sus números a lo largo del curso con 13 victorias en 17 jornadas. El fortín numantino se pone a prueba ante un adversario que llega escocido por su última derrota y por estar fuera de las plazas de play off.

Si para el Numancia el encuentro es vital para el Oviedo de Anquela todavía es más decisivo. En Soria tiene una de sus últimas balas para engancharse a la promoción y de ello es consciente un conjunto asturiano que no acaba de conseguir una buena racha de resultados. Todo lo contrario que un Numancia que no conoce la derrota desde hace un mes cuando cayó en Granada. Desde entonces tres victorias y un empate para estar en la pomada de un play off que se presenta más caro que nunca.