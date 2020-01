La primera de muchas

El C.D. Numancia logró ante el Sporting de Gijón la primera victoria de 2020 y lo hizo al ritmo goleador de su dupla de pichichis como son Higinio y Curro. Tres puntos que sirven para que los rojillos continúen en la zona alta de la clasificación y que confirman que la derrota ante el Deportivo fue sólo un accidente. El Numancia ha comenzado el año como terminó el pasado, a un nivel sobresaliente y que de seguir así le llevará a cotas ambiciosas al final de Liga. Ayer mereció ganar a un rival que lo intentó de todas las manera, pero que nunca pudo ante un conjunto soriano más intenso desde el primer minuto hasta el último.

El partido comenzó con un susto, con una alegría y con un alivio para la grada de Los Pajaritos en un primer cuarto de hora frenético. El susto lo protagonizaba Molinero con su lesión que le obligaba a irse a vestuarios, la alegría la daba Higinio con su gol y el alivio lo traía el VAR al anular un gol al Sporting de Gijón. Todo ello en los primeros quince minutos del duelo entre sorianos y asturianos.

Escassi, que regresaba a los terrenos de juego después de un mes de baja debido a una pubalgia, fue la gran novedad en la alineación de Carrión, aunque no la única respecto al once de Alcorcón. Al míster rojillo no le tembló la mano y dejaba en el banquillo al capitán Marc Mateu, que el miércoles en Santo Domingo ya fue el primer cambio de los numantinos. En la demarcación de mediapunta actuaba desde el inicio Noguera mientras que Escassi jugaba en el doble pivote junto con Erik Morán, que ayer se estrenaba ante sus aficionados tras haber sido ya titular la pasada jornada. El resto del once inicial fue el mismo, con Castellano asentado en el centro de la defensa.

La tarde arrancaba con el sobresalto que protagonizaba Molinero en una mala caía tras una acción fortuita con Higinio que mandaba al ayer lateral izquierdo sportinguista a vestuarios. El testigo lo tomaba un viejo conocido en Soria como Unai Medina en el costado zurdo de la zaga.

El Numancia saltó al césped con la intención de llevar el peso del partido y así los primeros compases fueron de color rojillo. El premio a esta mejor puesta en escena llegaba en el minuto 12 tras un saque de esquina de Curro que remataba a gol Higinio en el primer palo. La estrategia daba sus frutos a un cuadro sorianos que tenía al delantero murciano en un momento dulce. Higinio, que ya fue el verdugo gijonés en El Molinón en la primera vuelta, hacía añicos el entramado defensivo de un equipo visitante que veía como se le caían todos sus planes.

Todo eran malas noticias para el Sporting de Gijón ya que sólo dos minutos después del 1-0 el VAR le anulaba un gol a Djuka al llevarse el balón con la mano en la acción previa a su remate a las redes. De la decepción se pasaba a la alegría en Los Pajaritos al ver como la tecnología salvaba el pescuezo a los suyos.

Tras eses primer cuarto de hora intenso, el partido decayó y hasta el descanso ni un portero ni otro tuvieron importantes sobresaltos. El Numancia se dedicó a controlar el choque mientras que el Sporting era un querer y no poder ante un cuadro soriano bien plantado y que ejercía su dominio en el centro del campo. Babin, Carmona y Aitor llevaron cierto peligro hacia el marco de un Dani Barrio que apenas tuvo trabajo. La segunda parte prometía emociones fuertes ya que al Sporting de Gijón no le quedaba otra que arriesgar en búsqueda de la igualada.

Tras el descanso, el Sporting adelantó líneas y Djukic apostaba por jugar con dos delanteros al dar entrada a Álvaro Vázquez en detrimento de un Carmona desaparecido en la batalla. El Sporting iba a realizar un juego más directo para buscar el peligro en el área tanto de Djuka como de Álvaro Vázquez, aunque el entramado defensivo del Numancia estaba firme y no daba concesiones.

Los Pajaritos cantaba el 2-0 y el partido prácticamente estaba visto para sentencia. Sin embargo, el VAR, que ayer tuvo trabajo en Soria, anulaba el gol por manos de Castellano en el remate de un centro lateral. Jarro de agua fría para los numantinos, pero el equipo de Carrión es pura roca y no se iba a descomponer por una acción que de haber sido válida era la puntilla para los gijoneses.

El Numancia siguió a lo suyo y cuando el partido entraba en sus minutos más delicados Djuka, el mejor futbolista ayer de los asturianos, tuvo en su cabeza el empate, pero su testarazo a centro de Aitor se fue alto cuando lo tenía todo a su favor para marcar.

El Sporting había perdonado y el que no iba a hacerlo para el Numancia sería Curro al anotar el segundo para los locales. La magia de Curro aparecía para llevar la tranquilidad absoluta a la grada del municipal con un golazo. El onubense enganchaba una media volea al borde del área que se colaba en las redes de Mariño. Restaban diez minutos para el final pero el Numancia y su gente ya celebraba la primera victoria del año, la primera de muchas que les esperan en una segunda vuelta que no deja de ilusionar.