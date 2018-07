Primera toma de contacto con la competición. El Numancia se mide esta tarde, 19.00 horas, al Huesca en lo que supone el estreno de Aritz López Garai al frente del equipo soriano. La cita de El Burgo de Osma rompe la rutina de las continuas sesiones de entrenamiento para dar paso a la práctica de lo ensayado durante las dos semanas de preparación ya cubiertas. «Lo que queremos es competir frente a un rival que no seas tú mismo, como ocurre en los entrenamientos. Tengo ganas de ver cómo se comportan en competición y si lo que vamos entrenando se refleja en los partidos, que ese es el objetivo», destacó ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos el entrenador numantino en su repaso semanal de la actualidad del equipo.

Al ser la primera cita de la pretemporada, la intención del cuerpo técnico es repartir los esfuerzos entre todos los jugadores disponibles. «Haremos dos equipos, que todos jueguen 45 minutos si no pasa nada, para poder ver a todos los jugadores. Debido a las ausencias conocidas de Dani Nieto, Unai Medina, Jordi Sánchez, Diamanka y Luis Valcarce, estamos 20 más dos porteros porque uno descansará», anunció el técnico, que plasmará sobre el césped los aspectos tácticos trabajados durante las jornadas de entrenamiento. «Es una oportunidad para ver si somos capaces de hacer en los partidos lo que entrenamos. En los ensayos lo están haciendo bien, lo están cogiendo, vamos dando poco a poco pasos adelante, pero hay que hacerlo en un partido, que es lo que cuenta. Si somos capaces de hacerlo, es que vamos en el buen camino. Seguro que el partido de mañana -por hoy- nos traerá algunas dudas y problemas, además de cosas por mejorar, pero me quedaré con las cosas buenas», aclaró el entrenador. Esas conclusiones pasan por «ver que salen las cosas que aplicamos en los entrenamientos, mejor o peor, pero que salen y que nos atrevemos a hacerlas. Entrenar una cosa y jugar a otra, sería una decepción muy grande. No creo que se dé esto porque los chicos están concienciados y tienen nivel para hacerlo. Seguro que encontramos dudas, cosas a corregir y aspectos que no nos gusten, para eso estamos», comentó.

A lo largo de la pretemporada, la intención del técnico es trabajar con diferentes sistemas, sobre todo, «por lo que nos podemos encontrar en cuanto a rivales; de inicio puede ser un 4-3-3, pero también puede ser un 4-4-2 dependiendo del momento y el rival, pero para comenzar el partido de inicio ante el Huesca mañana -por hoy- será un 4-3-3», confirmó López Garai, cuya intención es ser protagonista con el balón. «Los futbolistas juegan con el balón y no interpreto este juego sin el balón. La idea es tenerlo pero hacer daño con él. No tenerlo por tener. Vamos a buscar eso desde mañana -por hoy- a ver si lo conseguimos con automatismos y con el talento individual de los jugadores», apuntó.

Adaptación

Los inicios de cada temporada propician los movimientos en las plantillas. La del Numancia está aún en proceso de completarse por lo que el técnico López Garai no descarta ni más entradas ni alguna otra salida. «Sabíamos que tendríamos salidas, pero tenemos entradas de gente importante. Temporada nueva. Partimos todos de cero y eso nos ilusiona. El mercado está abierto y todo lo que podamos mejorar, bienvenido sea. Todos los que están entrenando conmigo aquí desde hace dos semanas merecen que se les vea en un partido de competición. No se puede tomar decisiones sin verlos competir aunque tenga las ideas más claras con algunos jugadores que con otros. El partido puede ayudar, pero en 45 minutos no se ganará nadie nada y ninguno perderá todo. Ayudará a decantarme por algunas cosas, pero nada sobre lo que no sepa ya», indicó el técnico cuestionado sobre la importancia de los amistosos para confeccionar la lista definitiva de la plantilla en la que confía plenamente: «Estoy contento con lo que tenemos».

Abonados

El CD Numancia superó ayer los 2.900 abonados y está cumpliendo con el objetivo marcado a principios de la campaña, que no es otro que superar los 4.500 abonados de la temporada pasada. Con cerca de 3.000 abonados a falta de tres semanas para el inicio del torneo liguero, el club numantino está mejorando las cifras de la campaña anterior. El próximo miércoles 1 de agosto, el CDNumancia celebrará la presentación del equipo ante su afición con un partido en Los Pajaritos frente al Deportivo Alavés, rival de Primera división, y todos aquellos que ya tengan el abono de la temporada 18-19 podrán verlo gratis. Será el segundo amistoso de preparación del conjunto de Aritz López Garai en el camino hacia la puesta a punto para el comienzo de la temporada el próximo 18 de agosto en Córdoba. El equipo rojillo acumuló ayer una nueva sesión de entrenamiento en la jornada previa al encuentro de esta tarde. Hoy por la mañana, también dedicarán una nueva sesión de trabajo antes de desplazarse a la localidad de El Burgo de Osma para disputar el amistoso contra el Huesca, 19.00 horas. Finalizado el enfrentamiento, la plantilla rojilla gozará de una jornada de descanso, mañana, para posteriormente encarar una nueva semana de preparación en la que se combinarán los entrenamientos con los partidos amistosos como el del miércoles ante el Alavés, segundo rival de Primera división, y el del sábado, 4 de agosto, en Navaleno frente al Burgos a partir de las 19.00 horas. Semana de carga de trabajo con la alternancia de las pruebas con rivales de diferente categoría para ensayar lo practicado.