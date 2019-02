Ninguno de los cinco primeros de la clasificación del Grupo B de la Primera Estatal masculina ha fallado en la última jornada. Todos ganaron sus compromisos, incluido el BMSoria, que persigue a los cuatro de arriba con la misma distancia que una semana antes. La brecha se ha abierto entre los cinco equipos que lideran la competición y el resto de sus rivales. Entre el quinto y el sexto clasificado, es decir entre el BMSoria y el Grupo IMQ, se abre una frontera de ocho puntos, que se amplía a once con el segundo, el BMPinto. Una distancia casi insalvable para el grupo perseguidor de estos cinco primeros. El equipo amarillo cuenta con una desventaja de tres puntos respecto a la segunda plaza de la promoción de ascenso y de cuatro con el líder de la categoría, el Cafés Toscaf Atlética Avilesina. La gran trayectoria de los de Daniel Bandrés le permite seguir la estela de los primeros, pero no recortar en la última semana ningún punto. La competencia es enorme y todos miran a las dos primeras posiciones para asegurarse la promoción de ascenso.

El BMSoria repitió victoria en la última jornada, en este caso en Valladolid frente al CDBMDelicias, para no perder sus opciones. Todo pasa por seguir en la línea mostrada hasta ahora. Su siguiente compromiso liguero le enfrenta con el Universidad de León Ademar. Un conjunto que llega a Soria el próximo sábado desde la octava posición, con 16 puntos, once menos que el conjunto amarillo, que intentará no perder la oportunidad de presionar a los de arriba con otro buen resultado. Durante el fin de semana no habrá enfrentamientos directos entre los implicados en la lucha por la zona alta. El líder viaja a Valladolid para enfrentarse con el conjunto universitario, que ocupa un puesto de descenso, mientras que el BMPinto se mide al Ciudad de Salamanca en la capital charra. El Ikasa BMMadrid se desplaza a la cancha del BMCuatro Valles, en la frontera del descenso, y el UBUSan Pablo recibe al Grupo IMQ. Una jornada en la que se podría repetir la situación de la recién finalizada con ningún fallo entre los aspirantes a ocupar las dos primeras plazas. Ninguno se quiere dejar puntos por el camino.