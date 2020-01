La contratación de un central se ha convertido en asunto prioritario dentro de la agenda de refuerzos del director deportivo del Numancia, César Palacios. La marcha de Carlos Gutiérrez a Japón lo precipita para las próximas fechas. Con Alberto Escassi metido en problemas físicos por su dolencia en el pubis, aún más, si cabe. Atodo esto se le añade que dos de los jugadores de la plantilla incorporados este ejercicio para esa posición todavía no han jugado ni un minuto en liga. La situación obliga a un fichaje. Ya lo anunció Palacios recientemente: «La incorporación de un central es lo más real que tenemos en el mercado de invierno». Ni Marcos Isla, que ha disputó los 120 minutos de la eliminatoria de Copa en Ceuta pero que no ha debutado en Liga, ni Admonio Vicente, inédito hasta la fecha por una lesión desde la pretemporada, han podido aportar su juego. Uno por decisión técnica y el otro por lesión. El entrenador cuenta con Derik Osede, asentado en el eje de la defensa, y con Adri Castellano, que ha pasado de apenas jugar tres partidos como lateral zurdo a formar tándem central ocupando el perfil izquierdo en el eje de la zaga. Una alternativa que no se ha desdibujado pese a la derrota del pasado domingo en Los Pajaritos frente al Deportivo. Castellano repitió en el once por las ausencias de Gutiérrez y Escassi y por su buen hacer ante el Cádiz en el último partido del pasado mes de diciembre. Queda la duda de saber si el próximo miércoles repetirá en el once. Dependerá también de la evolución de Escassi, aquejado de unas molestias en una zona tan sensible y complicada de recuperar y combatir como es el pubis.

Paradójicamente, la primera contratación del Numancia en el reciente estrenado mercado de invierno no ha sido un central y sí un jugador para el centro del campo. Erik Morán se une a la nómina de futbolistas con el perfil de pivote existente en la plantilla numantina. Gus Ledes, Kako o Vidorreta ocupan ese puesto en el eje del centro del campo. A veces junto a Escassi, que podría retrasar definitivamente su posición a la defensa aunque aparezca a veces un paso por delante como ya ocurrió frente al Girona no hace tantas fechas. Además de esos jugadores, efectivos como Otegui, Noguera, Curro, Mateu o Néstor Albiach han transitado por esa posición en algún momento de la presente campaña, ya de manera provisional debido a las circunstancias de los enfrentamientos ya por acompañar en la zona ancha a uno de los jugadores más experimentados en esa ubicación. La llegada de Morán, según la información del director deportivo, podría precipitar la salida de alguno de los centrocampistas con menos minutos o que han desaparecido de las alineaciones y de las convocatorias. Palacios ya les ha advertido sobre su situación en el equipo sin que trascendiera la identidad de los señalados para salir del vestuario rojillo. La lista la forman varios jugadores, según reconoció el director deportivo.

Las intenciones del Numancia gravitan sobre la contratación de un central, pero el mercado manda. Visto lo sucedido con Erik Morán, un jugador pretendido en etapas anteriores que no se incorporó por diferentes motivos y ahora se presenta en Soria desde su condición de jugador en paro, la llegada de otros efectivos no se encuentra descartada hasta el cierre de la ventana de invierno. La necesidad manda y en ese sentido la prioridad del central obliga a buscar un jugador que supla la marcha de Carlos Gutiérrez y aumente las opciones de Luis Carrión para elaborar las alineaciones. Tiempo queda para contratarlo. Otra cosa es el acierto.

Objetivo, Alcorcón

Sin competición durante el fin de semana por su eliminación en la Copa del Rey a manos del Ceuta, el Numancia disfrutó ayer de un día de descanso antes de enfocar toda su preparación de las próximas jornadas en el enfrentamiento del miércoles en Alcorcón, 19.00 horas. El primer compromiso del recién estrenado 2020 supuso un revés en la trayectoria exitosa del fin de año en el torneo liguero, con dos victorias consecutivas ante Girona y Cádiz. La derrota frente al Deportivo alejó al conjunto soriano de los puestos de promoción de ascenso. Le mandó de la sexta plaza a la octava, a un punto del inquilino de esa posición, Las Palmas. Con 32 puntos, el Numancia busca mantenerse entre los aspirantes a la pelea por seguir protagonizando el campeonato, siempre con el objetivo claro de asegurarse cuanto antes la permanencia en la competición. El técnico Luis Miguel Carrión cuenta con la mayoría de sus jugadores en condiciones para afrontar el nuevo desafío de sumar una nueva victoria lejos de Los Pajaritos, podría ser la tercera tras los partidos ganados en Gijón y Cádiz, después del tropezón en casa donde alcanza sus mejores resultados y la base de los puntos en la clasificación. El conjunto madrileño derrotó al soriano en la primera jornada liguera disputada a mediados del pasado mes de agosto, pero ahora cuenta con cuatro puntos menos en la tabla.