Cumplida casi la primera parte de la temporada, el Numancia disfruta de sus vacaciones navideñas ubicado en la zona de promoción de ascenso. Algo que no se recordaba en el club soriano desde hace muchas campañas y de lo que intentan disfrutar durante estos días de descanso, alcanzados los 35 puntos en este tramo de la competición. El primer objetivo de la temporada, la salvación, se aproxima a un ritmo que puede permitir, de seguir esta progresión, aspirar a una lucha a la que no se ha presentado a lo largo de tantas temporadas como lleva implantada, la promoción de ascenso, que se incorporó al sistema de competición en la temporada 2011-12. En estos momentos, ocupa uno de los cuatro puestos para la lucha de los aspirantes a la tercera plaza para Primera división: es quinto. Las otras dos plazas no están lejos, el segundo puesto se distancia a un único punto, mientras que el líder de la competición, el Huesca, se le escapa hasta los cuatro puntos. La dinámica de lo sucedido hasta el momento permite prever que con tanta igualdad esa lucha por los dos primeros puestos también se presenta muy abierta y con un importante número de aspirantes. El Numancia no le ha perdido la cara cumplida la primera vuelta.

A lo largo de los 20 encuentros disputados, el club soriano se ha movido siempre por la zona alta de la clasificación. Su peor registro en la tabla es un octavo puesto (en tres ocasiones) y únicamente ha dejado de situarse entre los seis primeros a la finalización de cinco jornadas. En otras tantas, ha cerrado esa semana de competición entre los dos primeros, ascenso directo, y en diez oportunidades, como en el momento presente, ha completado la jornada correspondiente en puestos de promoción. Esta situación de bonanza la ha alcanzado gracias a las diez victorias (ocho en casa, Huesca, Almería, Sporting, Albacete, Barcelona B, Alcorcón, Lorca y Sevilla Atlético, y dos a domicilio, Lugo y Valladolid), cinco empates (todos lejos de Soria, Rayo, Cádiz, Tenerife, Córdoba y Osasuna) y cinco derrotas (dos en Los Pajaritos, Granada y Nástic, y tres en feudo rival, Reus, Zaragoza y Oviedo). La primera fase de la campaña se completará en León el fin de semana de Reyes.

La distancia con el séptimo clasificado, el Lugo con 33 puntos, no permite a ninguno de los conjuntos inmersos en esa pugna relajarse en la segunda parte de la temporada. Yda alas a los que se asoman desde posiciones más bajas. Si la igualdad ha caracterizado la competición en lo disputado hasta la fecha, nada presagia que haya un cambio radical a partir de ahora. Ningún equipo se ha mostrado netamente superior ni dominador del campeonato. Todo lo contrario. El mismo Huesca, líder, se ha visto superado por equipos tan dispares como el Numancia, el Granada o la Cultural Leonesa. Lógicamente, las dinámicas, los estados de forma, las derivas y trayectorias y los resultados marcarán la dirección de la mayoría de los clubes aunque muchos de ellos ya tienen una parte de ese camino realizado. La zona de peligro se distancia hasta los 15 puntos para el Numancia, que cuenta con una ventaja de cinco partidos respecto al Barcelona B, equipo que marca el descenso. Esa salvación sigue marcando el paso al grupo de Arrasate, que sigue esperanzado en continuar en la lucha por la zona alta de la tabla.

Copa del Rey

Hoy salen a la venta las entradas del Numancia-Real Madrid para los abonados numantinos. Los abonados podrán adquirir su localidad habitual a los precios marcados por el club y una más a precio de no abonado de cualquier zona del estadio hasta agotar existencias. Los precios estipulados son de 20 euros para los fondos, 25 euros la grada de general y 30 la de preferencia. El plazo para que los abonados puedan retirar la entrada de su abono comenzará hoy y se extenderá hasta el día 29 de diciembre. Los abonados podrán retirar una entrada más a precio de no abonado (55 euros para los fondos, 70 euros para la general, 85 euros la preferencia y 130 euros para los VIP). La venta de localidades tendrá lugar en las taquillas de Los Pajaritos en horario de 09.00 a 20.00 horas ininterrumpidamente. A partir del 30 de diciembre, el Club se reserva el derecho a liberar el asiento del abonado que no haya adquirido su localidad. En caso de quedar asientos libres, la venta de localidades para no abonados comenzará el martes 2 de enero en Los Pajaritos (de 9.00 a 20.00h).