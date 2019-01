En el comienzo de la segunda vuelta, el Río Duero Soria se ha propuesto cambiar la dinámica de la primera. Una trayectoria con muchas aristas lo que le ha llevado a situarse más cerca de la zona de peligro que en los cómodos puestos de la clasificación de la Superliga. El primer rival, el San Sadurniño le propinó el primer palo de la temporada. Apartir de esa derrota, la confusión y los malos resultados alteraron al conjunto soriano, incapaz de enderezar el rumbo hasta casi cumplido el primer tramo de la competición. En el último encuentro del recién vencido 2018, el grupo de Manuel Sevillano ofreció su mejor versión para derrotar al Palma. A partir de ese ejemplo de juego, buscan progresar y mejorar. Propósito de cambio para una segunda vuelta en la que lo más inmediato es poner distancia con la zona baja de la clasificación. La victoria es el único recurso para superar los problemas. Frente al San Sadurniño la revancha deportiva está servida, según reconoció el entrenador celeste. Un partido señalado para insistir en el cambio y en el despegue. Las circunstancias del choque de inicio del curso son diferentes. Ambos conjuntos no se parecen tanto a los que se midieron en tierras gallegas, pero por la experiencia de estos meses de liga no cabe ninguna confianza. El Río Duero no se ha ganado esa opción y necesita sacar lo mejor de sus jugadores para superar esta prueba en Los Pajaritos. Sevillano no podrá contar con Vega, ausente para lo que resta de temporada, pero sí con el resto de jugadores, a excepción de Jaime Pérez, que se incorpora poco a poco a la dinámica del grupo. Una oportunidad para dar continuidad a la victoria anterior frente a Palma.