Después de varias temporadas en las que el Numancia no consigue demostrar cierta solvencia en sus desplazamientos, Luis Carrión inaugura el capítulo de sus salidas en Tenerife, frente a su antecesor en el banquillo rojillo, Aritz López Garai, y con la intención de encontrar lejos de Los Pajaritos la reacción necesaria para contarrestar la primera derrota de la temporada. Un cúmulo de circunstancias significativas para dar mayor prestancia al ya de por sí complicado duelo entre dos conjuntos con un destacado cartel en la categoría. El Numancia comienza de cero en esta faceta de visitante sin olvidar lo registrado con anterioridad, pero que no computa. Vale para recordar los problemas a los que se enfrenta cada vez que toma la maleta para salir de casa. Una estadística a la que busca poner coto el nuevo técnico todavía inédito en esta situación aunque consciente de la dificultad a la que se enfrenta fuera de su hábitat no solo su equipo sino la mayoría de sus rivales en la categoría.

El Numancia se presenta en Tenerife con el objetivo de dar continuidad a unos buenos minutos de juego en la primera mitad ante el Alcorcón. Alargar su mejor versión sin que decaiga. Ese es el mensaje lanzado desde el banquillo, además de solicitar más valentía una vez encajado el tanto en contra. La segunda mitad del grupo deCarrión el pasado domingo generó ciertas dudas sobre la capacidad de reacción en una situación adversa. La estrategia no resultó suficiente para enderezar el marcador o para encauzarlo cuando se dispuso de la mejor oportunidad que el fútbol ofrece con un lanzamiento desde los once metros. Por ahí, el técnico numantino ha invitado a sus jugadores a comenzar la reacción con un propósito de enmienda claro. El escenario del Heliodoro Rodríguez será completamente diferente al de Los Pajaritos una semana antes. El Tenerife buscará la posesión continua para acercarse a los dominios numantinos. Un ejercicio de control que puede tener la recompensa del robo con la presión bien ejercida, pero también el inconveniente de no contar con el balón en muchas fases del choque con lo que implica a la hora de acercarse al área rival. Un duelo de estilos antagónicos donde los detalles, una vez más, pueden definir el enfrentamiento. Para ello, el técnico numantino insiste por su importancia en el trabajo de estrategia. Uno de los principales argumentos, no el único, para desatascar partidos como el que pueden protagonizar hoy Tenerife y Numancia.