A Moha le viene que ni pintada la frase manida que se utiliza en el fútbol de ‘tirar la puerta abajo’ y los números que acreditan en estas trece jornadas de competición así lo confirman. El canterano ha derribado la puerta del primer equipo del C.D. Numancia a base de juego, ganas y trabajo y ahora mismo es uno de los fijos en los planes del técnico Luis Carrión. El hispano marroquí ha sido titular en 10 partidos y en los otros tres participó saliendo desde el banquillo. Moha ha sabido gestionar el importante salto que conlleva pasar del conjunto filial de Tercera División a la categoría de plata.

Pero el extremo tiene la cabeza bien amueblada y sabe que lo complicado no es llegar, lo más difícil es mantenerse y en el fútbol profesional nadie regala nada. «Sé que no me tengo que relajar porque los compañeros vienen pisando fuerte», comentaba el jugador a la finalización del entrenamiento. Cuando a Moha se le pregunta por su titularidad responde rápidamente, no duda y asegura que «en este equipo nadie tiene el puesto fijo».

Además de su trabajo y de su calidad, el gran valedor del canterano está siendo Luis Carrión, un entrenador que desde el principio vio sus posibilidades de ser uno más del primer equipo. Carrión ha apostado por un Moha que el curso pasado con López Garai entró en alguna convocatoria pero sin tener minutos sobre el terreno de juego. «El míster no se casa con nadie», afirma el de Fez en relación a los gustos y a la exigencia de Carrión.

Con respecto a su ubicación en el campo, Moha señala que «en la banda derecha me siento cómodo, aunque es cierto que siempre había jugado por la izquierda».

El futbolista se muestra exigente consigo mismo y suspira por marcar su primer gol con la zamarra numantina. Ante el Mirandés ya marcó pero el VAR se lo anuló y el pasado sábado ante el Lugo estrellaba el balón en el larguero. «Cada vez está más cerca mi primer tanto con el Numancia. Ojalá fuese ante el Albacete», indicaba.

En relación al choque contra los albaceteños, el extremo era rotundo al señalar que «es un partido clave. Jugamos en casa y tenemos que seguir siendo fuertes en Los Pajaritos». Sobre si con una victoria el Numancia podría comenzar a mirar hacia arriba en la clasificación comentaba que «tenemos que ir partido a partido y ta se verá dónde podemos estar en la tabla. Nosotros sólo pensamos ahora en ganar al Albacete».

Moha siempre ha sido considerado como uno de los activos más firmes de la cantera del Numancia. La pasada campaña fue de los efectivos más destacados del filial en Tercera División y el pasado verano ya entró por el ojo derecho de Luis Carrión durante la pretemporada. Realizó un gran trabajo en verano y ya en la primera jornada entró en la lista de convocados para recibir al Alcorcón, un encuentro en el que jugó en la segunda parte. También fue convocado para Tenerife y jugó en el segundo periodo para dar una asistencia de gol a Curro. Ya en la tercera jornada de competición fue titular para recibir en Los Pajaritos al Mirandés. Moha cuajó una gran actuación, se ganó a Carrión y desde entonces, con la salvedad del choque contra el Elche, ha sido siempre titular en el once inicial rojillo.