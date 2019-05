El BM Soria se quedó a las puertas de meterse entre los dos primeros del Grupo B de la Primera División Estatal y jugar la promoción de ascenso a la División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano. El conjunto soriano ganó en la última jornada disputada el pasado sábado frente al BMLeganés, pero se quedó en la tercera plaza porque el Cafés Toscaf Atlética Avilesina solventó su compromiso final con una victoria frente al Safa Metlife. Los dos puntos sumados por ambos conjuntos, más el UBUSan Pablo de Burgos, que derrotó al Iplacea propició un triple empate entre los tres equipos inmersos en la lucha por la segunda plaza. Este triple empate benefició al Cafés Toscaf, que se clasificó segundo y jugará por tanto la fase de promoción de ascenso junto al Ikasa BMMadrid, líder de la competición y que se había asegurado su primer puesto unos días antes después de ganar en un partido aplazado al BMPinto. La última jornada contaba con el aliciente de saber si los implicados aguantaban la presión de tener que ganar para asegurarse todas las opciones de clasificación. No fallaron ninguno de los tres y el beneficiado con los resultados finales fue el conjunto asturiano. El esfuerzo del BMSoria durante toda la temporada ha sido ejemplar pese a no estar en ningún momento clasificado como segundo. Solo en la recta final del campeonato se ha acercado lo máximo de la temporada a esa posibilidad, pero no dependía de él completamente. La diferencia de goles la tenía perdida con el Cafés Toscaf y eso le penalizó en el triple empate a la hora de situarse en la clasificación definitiva. El grupo de Daniel Bandrés ha completado una gran temporada con 22 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Los 48 puntos le han dejado en la tercera posición, empatado con el segundo, pero no le ha servido para alcanzar esa plaza de promoción de ascenso que se ha disputado tanto entre cuatro equipos. La racha de victorias del conjunto amarillo a lo largo de la recta final le ha valido para no ceder en sus pretensiones de clasificación aunque finalmente no le ha alcanzado para desbancar al Cafés Toscaf, clasificado con el BMMadrid para la promoción.