Puntos que vuelan

Después de exitoso final de 2019 con dos victorias ante dos equipos del potencial del Girona y el Cádiz, la derrota del domingo en Los Pajaritos ante el colista Deportivo no entraba dentro de los cálculos del C.D. Numancia. Un jarro de agua fría para la trayectoria ascendente de los rojillos y tres puntos que volaron del municipal soriano y que se unen a los otros doce que había dejado escapar como local. El Numancia no ha podido arrancar el año con buen pie y ello le ha llevado a salir de la zona de play off de ascenso para caer a la octava plaza de la clasificación.

El Numancia se vio penalizado en exceso por la expulsión de Gus Ledes y a partir de la roja a su mediocentro comenzó al fraguarse el traspié ante el Dépor. Suponía la tercera derrota de los numantinos en Los Pajaritos y ya son 15 puntos los que se han ido a otros casilleros desde el feudo soriano. Los de Carrión ha sacado 21 puntos de los 36 que se han disputado en Soria para mostrarse como un equipo de garantías ante sus aficionados.

Una apuesta fiable en casa que sufría un contratiempo ante un Dépor que llegaba a Soria necesitado de puntos. Un 0-1 que se unía a los otros dos tropiezos en casa ante Alcorcón y Zaragoza. Tres derrotas por 0-1 que han privado a los numantinos de estar en posiciones más altas en la tabla.

El Numancia se ha quedado en Los Pajaritos en cuatro ocasiones sin ver portería y el botín de puntos en esos partidos se resume en el punto sacado ante el Málaga tras un empate sin goles. Estos números dicen que cuando el Numancia no anota en casa lo más probable es que pierda, como así fue ante el Deportivo.

Pero lo más preocupante ante el cuadro coruñés no fue la falta de gol, lo peor fue que el equipo no gozó de ocasiones claras de gol. Y es que el Numancia sólo disparó un par de veces entre los tres palos para que la mañana dominical fuera excesivamente plácida para el rival. Tres derrotas y tres empates en Los Pajaritos. A la igualada mencionada ante el Málaga hay que sumar los empates contra Elche (1-1) y Rayo Vallecano (2-2).

El Numancia inicia la segunda vuelta como empezó la Liga: con derrota. Un paso atrás que ha supuesto que los de Carrión se hayan caído de las privilegiadas plazas de promoción de ascenso. El cuadro soriano acabó 2019 en la sexta plaza y tras el fin de semana ha descendido dos peldaños para ser octavo, eso sí a sólo un punto del play off.

Tras la jornada 22 el conjunto que marca la promoción es Las Palmas con 33 puntos, mientras que 32 tienen Elche, Numancia y Mirandés. Ponferradina y Girona se quedan con 31. Rayo Vallecano y Alcorcón se olvidan de las tres decenas y con 28 puntos están en la zona de aspirantes. Por arriba el gran beneficiado de la jornada fue el Almería al ser el único que logró la victoria. El conjunto de Guti es segundo con 39 puntos, a seis del líder Cádiz. Esta por ver el marcador del Zaragoza, que hoy recibe en La Romareda al Sporting de Gijón después de que el partido entre ambos se tuviera que aplazar el pasado viernes.

El equipo menos goleado en casa

El gol de Somma para el Deportivo de La Coruña era el séptimo que recibía el Numancia en Los Pajaritos. Unos números que dicen que el cuadro sorianos es el menos goleado de la categoría de plata como local. Sólo el Huesca, también con siete tantos encajados, mantiene el pulso de los numantinos en cuanto a fiabilidad defensiva se refiere como local. Únicamente el Rayo Vallecano ha sido capaz de hacer más de un gol en Soria y no le sirvió para ganar. Conjunto del potencial ofensivo del Huesca o del Girona se marcharon de Los pajaritos con su cuenta de goles a cero. La solidez defensiva está siendo una de las claves de este Numancia para estar mirando hacia arriba en la clasificación. El Lugo, por contra, es con 21 goles recibidos el equipo más goleado como local de toda la Segunda División. Los lucenses encajaban cuatro goles ante el Almería para ocupar la antepenúltima posición de la tabla. El Numancia encaja pocos goles en Soria, aunque también es cierto que le cuesta un mundo ver portería. Sólo ha marcado 13 dianas para ser de los conjuntos de la zona alta a los que más les cuesta anotar.