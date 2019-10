Prolongar la racha de siete partidos consecutivos sin perder a través de la victoria, es el propósito que se marca el técnico del CDNumancia, Luis Carrión, para su próxima visita, mañana, al Carlos Tartiere de Oviedo, como adelantó ayer en su repaso de los viernes a la actualidad de su equipo en la sala de prensa de Los Pajaritos. Un objetivo ambicioso, como le gusta reflejar al entrenador proyectado sobre su equipo. «Vamos con buen ánimo, habiendo preparado el partido y con la intención de conseguir los tres puntos, pero sabiendo que es un rival complicado. Ha mejorado en las últimas jornadas, pero estamos capacitados para ganar si hacemos un buen partido», relató Carrión, que observa a un rival diferente en las últimas jornadas. «Espero un Oviedo intenso, que tiene claro lo que quiere. Es cierto que ha mejorado bastante. El día de Zaragoza hace un partido para ganar y el otro día gana sin grandes apuros al Tenerife haciendo lo que habían trabajado. Es un equipo competitivo, con sus fisuras, como nosotros, que intentaremos aprovechar. Lo he analizado desde que ha llegado el nuevo técnico, Javier Rozada, y ha cambiado el sistema y varios jugadores. Ha mejorado y están sacando más puntos, compitiendo bien, pero vamos con toda la intención de ganar», adelantó el técnico.

La victoria fuera de casa se resiste. En Santander, el Numancia completó un partido consistente, pero no le alcanzó para ganar. Necesita algo más para acabar con la racha de falta de victorias a domicilio. «Durante el partido veremos cómo evoluciona, pero son dos equipos diferentes, el Racing y el Oviedo. Hay que ir arriba, a por todo, a ganar el partido, hacer un buen fútbol. Debemos tener personalidad allí y conseguir lo que quiero: ser igual fuera de casa que en casa. No creo que deba haber mucha diferencia. La única la del rival. Lo otro, el hambre, dejarse todo, ir a por el partido hasta el final y conseguir los tres puntos, debe ser igual. No nos puede bastar lo conseguido hasta ahora», aseguró. Ese es el camino. «El equipo ha sacado la casta. Los equipos que tienen alma son los que están arriba, no solo los que tienen buenos jugadores. Nosotros trabajamos bien y se está cogiendo mi idea en cuanto a la mentalidad del equipo. Quiero que siempre intente mirar hacia adelante, para eso es importante trabajar, correr y tener protagonismo con balón y sin él», analizó desde la perspectiva de que deben variar por el rival en diferentes momentos. «En Segunda hay rivales y situaciones tan diferentes que debes adaptarte. Incluso con la inclusión del VARhay momentos psicológicos en los que te puedes ir de un partido y el equipo no se va.No podemos pensar que está todo hecho porque tenemos mucho margen de mejora y debemos ir a Oviedo a por los tres puntos», consideró.

Sobre esa mentalidad, Carrión lo tiene claro. «Me gusta que mis jugadores tengan hambre y que siempre vayan a ganar. A lo mejor alguna vez nos cuesta algún punto. Soy valiente y me gusta que mis equipos sean así. No me gusta el conformismo y por eso no me gustó la primera parte frente al Elche. Me pareció conformista después del gol. Quiero un equipo fuerte y con mentalidad agresiva. Soy exigente con ellos, les pido más de lo que pueden dar. Lo que hemos hecho en el partido anterior no debe repercutir en el siguiente. Si ganas estás más contento, desde luego, pero hay que trabajar el partido y hacer muchas cosas bien para ganar. Queremos prolongar esta racha e ir de tres en tres», finalizó.