Quien mal empieza...

El Málaga se encomendó al calor de La Rosaleda para superar la fría temperatura y el examen que le puso un Numancia con la intención de recuperar el liderato en Segunda. Los rojillos, por otra parte, con el motor por arrancar y acabaron pagándolo muy caro y demasiado pronto.

Había pasado treinta segundos cuando el tiburón Blanco Leschuk colocó el primero en una Rosaleda que no faltó a la cita, mientras que en el conjunto numantino no contó con ningún apoyo desde la grada. Con una defensa pasiva, Etxeberria no logró frenar a Koné y el que fue una de las novedades en el once de Muñiz puso un centro al segundo palo que no llegaron a despejar ni Atienza ni Dani Calvo. El delantero malaguista echó el jarro de agua fría sobre el Numancia con un potente cabezazo que ante el que poco pudo hacer Juan Carlos.

El Numancia, ante la presión y el dominio de balón del Málaga, le costó salir desde atrás, lo que llevó a Kako a retrasar su posición y a apoyarse en Diamanka, que siempre buscó abrir a las bandas para agilizar, profundizar el juego numantino y surtir de balones a Guillermo y Marc Mateu, que tuvieron poca producción durante los primeros 45 minutos. Tras un centro pasado de Iván Rodríguez llegó la réplica del Numancia. Esta vez fue Oyarzun el que puso un centro que repelió la defensa del Málaga, concentrada y correosa. Juanpi tuvo el segundo en sus botas después de que Blanco Leschuk le cogiera la espalda a Ripa, quedándose atrás para cortar un pase que se quedó en un disparo manso a las manos de Juan Carlos. Se libró un Numancia al que le costó despertar y el que intentó dar coletazos a la contra.

Los de López Garai gozaron del primer córner pasada la primera hora, pero no lograron sacar petróleo de un centro que no fue nada peligroso. Oyarzun la puso al primer palo y Munir acabó atrapando el rebote sin aparentes problemas. Con más posesión blanquiazul, Juan Carlos, ya llegando a la recta final del primer tiempo, abandonó la portería para despejar un balón y se llevó por delante a Blanco Leschuk en un choque fuerte que acabó viendo la tarjeta amarilla. Y en esa acción pudo llegar el segundo del Málaga con un doble saque de esquina. Etxeberria despejó en el primer centro hasta que los problemas pasaron de largo. Fue el propio Blanco el que también vio la amonestación tras una dura entrada al tobillo de Kako, atendido por las asistencias médicas. Sin poder hacerle cosquillas al Málaga, el sonido del silbato indicó el camino hacia los vestuarios.

Con un guion idéntico al de la primera mitad comenzó el segundo baile en La Rosaleda. Con pocas florituras y una misma sensación por parte de ambos equipos, fue el Málaga el que volvió a encontrar el hueco en la defensa numantina, con falta de concentración en las dos jugadas de gol blanquiazul. Blanco Leschuk se apoyó de nuevo en Koné tras un mal control de Dani Calvo y el ariete cruzó el balón con un toque sutil al palo largo de Juan Carlos, que se estiró con insuficiencia para evitar la tranquilidad del conjunto dirigido por Muñiz. Otra vez hizo el Málaga daño en el primer minuto de juego. Unos instantes después sí voló Juan Carlos, haciendo que el disparo a la escuadra de Koné se quedara tan solo en un susto.

López Garai decidió mover el banquillo para intentar cambiar un juego que siguió siendo abrupto, sobre todo con un Málaga volcado en el ataque en los primeros minutos del segundo tiempo. Borja Viguera y Yeboah ocuparon el sitio de Ripa y Alejandro Sanz. Y el segundo no tardó en crear peligro sobre la portería del Málaga con una buena jugada individual que acabó en una falta peligrosa cometida por Dani Pacheco, que llegó demasiado tarde al corte. Con el paso de los minutos y los olés en la grada, la temperatura aumentó con un rifirrafe entre N´Diaye y Oyarzun, aunque Guillermo y Marc Mateu seguían sin aparecer. López Garai decidió agotar el último cambio quitando al delantero, ex del Elche, para dar entrada a Higinio.

Bien entrada la segunda parte intento reaccionar el Numancia con una posesión más extensa, pero sin demasiada recompensa. Higinio pudo acercar al conjunto numantino al marcador con un disparo al centro de Yeboah que terminó atrapando un siempre seguro Munir. Dos minutos después, el Málaga perdió a Pacheco y Muñiz realizó el segundo cambio por la lesión del pizarreño. El Numancia jamás bajó los brazos y lo siguió intentando con dos jugadas de gran peligro. Atienza remató tras un centro desde la esquina y Oyarzun tuvo la última ocasión clara del encuentro, pero Munir ya había echado el cerrojo a su portería. El Numancia acabó frío y sumando su segunda derrota consecutiva ante un Málaga que vuelve a ser el líder de Segunda.