«Quiero una gran defensa»

Rodrigo Llordén es desde la semana pasada el nuevo entrenador del BM Soria para la próxima temporada. Este gijonés de 35 años afronta su primera experiencia fuera del balonmano asturiano y lo hará tomando el relevo de Daniel Bandrés en el banquillo amarillo. Reconoce que el listón se lo han dejado muy alto después del rendimiento de las dos últimas campañas, aunque no tiene miedo a nada y asegura que para él esta situación sólo sirve de motivación. Rodrigo se pondrá manos a la obra a mediados de agosto y con respecto a su manera de entender el balonmano tiene las cosas muy claras: la defensa como elemento indispensable para el crecimiento de sus equipos.

El nuevo inquilino del banquillo soriano se refería a cómo fueron las negociaciones para recalar en Soria e indicaba que «todo fue muy rápido. Tenía referencias de Óscar Ollero y de Marcos González y todo lo que me dijeron de la ciudad y del club fue muy bueno. Además es un equipo que tiene hambre de subir escalones año tras año». Rodrigo ha firmado por un año y, aunque aterrizará en Soria en agosto, está trabajando codo con codo con Litos para cerrar la plantilla 2019-2020.

El preparador asturiano es un todoterreno y en el balonmano ha hecho un poco de todo. Además de su faceta de entrenador, Llordén ha trabajado en los despachos como coordinador del BM Gijón, como responsable de las redes sociales e incluso como presidente de la junta gestora en funciones. «Hay que estar preparados para todo», señalaba.

La adaptación al BM Soria y a sus nuevos pupilos será su reto inicial. Cuando se le pregunta sobre su filosofía de juego, Rodrigo es muy claro y no duda en su respuesta: «Quiero un equipo que tenga una defensa férrea y a partir de ahí buscar ataques claros y buenos contragolpes». Apuesta por una defensa 6-0 y su máxima a la hora de trabajar sus equipos no ofrece dudas. «Para cualquier equipo que quiera competir es fundamental que tenga un gran rendimiento defensivo». El de Gijón sabe que necesitará un periodo de tiempo para que su ideario de balonmano cale en sus jugadores.

Rodrigo Llordén no es amigo de hablar de una plaza u otra como objetivo para el curso próximo y apela únicamente al trabajo como la fórmula básica para que lleguen los éxitos. «Si en cada entrenamiento se trabaja bien llegará la recompensa», apuntaba.

El BM Soria ha cuajado dos grandes temporadas de la mano de Daniel Bandrés como técnico. Los amarillos se quedaron a medio paso de meterse en el play off de ascenso el curso anterior. «Está claro que el listón me lo han puesto muy alto, pero para mí no es un problema y no me da vértigo. La situación de estos dos últimos años es motivante para cualquier entrenador».

En el seno de la entidad soriana están a la espera de conocer el grupo en el que les tocará jugar la siguiente campaña, aunque el cuerpo técnico es consciente que en uno o en otro la exigencia será elevada.

Rodrigo Llordén ha estado vinculado en los últimos años al balonmano femenino y en Soria será su primera experiencia en un equipo senior masculino. «Creo que para un entrenador es más complicado el balonmano femenino. El masculino es más físico y en él es más sencillo meter gol».

El BM Soria se encuentra en pleno trabajo en los despachos para confeccionar un plantel de garantías a la hora de afrontar una nueva campaña en Primera Nacional. El proyecto amarillo tendrá en Rodrigo Llordén a su gran referente.

Una grave lesión de rodilla

Rodrigo Llordén no tuvo un recorrido importante como jugador de balonmano ya que una grave lesión de rodilla supuso su retirada. El nuevo entrenador del BM Soria sólo jugó en categorías inferiores del balonmano asturiano. Al no poder vivir este deporte vestido de corto pasó a enfocar su trayectoria deportiva desde los banquillos. Ha entrenado a un buen número de conjuntos de la base en Asturias y llegará a Soria tras ser el responsable del BM Gijón en la División de Honor Plata. Además del balonmano es un gran amante del fútbol y como buen gijonés Rodrigo Llordén es seguidor apasionado del Sporting de Gijón. Reconoce de la rivalidad con sus paisanos del Oviedo.