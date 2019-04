Carlos Gutiérrez se rompía la nariz en el encuentro ante el Nástic y hoy y mañana entrenará con máscara para comprobar cuáles son sus sensaciones de cara a su hipotética titularidad ante el Mallorca en el centro de la defensa del C.D. Numancia. El jugador se tiene que acostumbrar a la protección y los entrenamientos de estos dos días serán fundamentales pensando en el encuentro del domingo. «Quiero jugar con la máscara y estar a disposición del entrenador», comentaba ayer el defensa a la finalización de la sesión de trabajo del equipo rojillo en el campo de Los Pajaritos.

El canario viajó ayer por la tarde a Madrid para hacer noche ya que a las 8.00 horas de hoy tiene cita en el Clínica Fremad. Pasará consulta y se pondrá la máscara con la que jugaría el domingo ante el Mallorca. Será el momento de hacer los retoques a la protección. Inmediatamente después de pasar consulta Carlos Gutiérrez se trasladará a Soria para llegar al entrenamiento matutino programado por los de López Garai. Será una sesión de recuperación en la que el central tendrá que empezar a acostumbrarse a la máscara para alcanzar las mejores sensaciones ante el choque contra los baleares.

«Esta siendo una semana atípica porque quieres entrenar y no lo puedes hacer al cien por cien», señalaba Carlos Gutiérrez, quien añadía que «esto es fútbol profesional y todo el mundo juega con molestias». El rojillo recordaba que hace unas jornadas el osasunista David García jugó en Los Pajaritos con una máscara similar a la que lucirá él el domingo. La protección está fabricada con fibra de carbono y la principal dificultad que presenta para los futbolistas es el grado de visión.

Entona el 'mea' culpa

Carlos Gutiérrez no tuvo una actuación acertada el pasado fin de semana en el terreno de juego del Nástic de Tarragona. Cuando se le pregunta si le ha dado demasiadas vueltas a la jugada del 1-0 con el nigeriano Uche no pone paños calientes y comenta que «es un error mío y soy consciente que es evitable». El central no se arruga y quiere pasar página al señalar que «fue un borrón y hay que seguir. No vamos a hacer un drama por ese fallo. La gente me ha apoyado y hay que pensar en hacerlo mejor y en ganar».

El Numancia vio como el partido ante el Nastic de Tarragona se le ponía en contra desde el minuto 4 con el tanto de Uche. «Todo cambio con el 1-0», indicaba Carlos Gutiérrez. El defensor añadía que «tuvimos ocasiones para empatar, pero no estuvimos bien en ninguna de las dos áreas. Ha sido una derrota difícil de digerir».

La mejor manera de hacer esta digestión del tropiezo en Tarragona es sumando el domingo los tres puntos ante el Mallorca. «Tenemos que ganar para conseguir los tres puntos y estar más tranquilos. La permanencia la tenemos que conseguir cuanto antes», afirmaba el numantino.