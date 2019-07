La quinceañera 'Coco' Gauff elimina a Venus Williams

Se llama Cori Coco Gauff. Nació en Atlanta hace 15 años, aunque que reside en Florida, y se graduó en Wimbledon eliminando en la primera ronda del torneo a Venus Williams (6-4, 6-4), la cinco veces campeona del torneo que, a sus 39 años, no pudo frenar a esa niña con una larga trenza que tenía al otro lado de la red. Una tenista que empezó a jugar al tenis porque la había visto a ella y a su hermana Serena por televisión. Ellas son la razón por la que quería comprar una raqueta de tenis, explicó en Londres.

Gauff (301 mundial) se ganó el derecho de estar ante Venus Williams después de superar la semana anterior la previa del torneo cediendo solo 14 juegos en tres partidos, convirtiéndose en la tenista más joven que lo conseguía en 51 años. Es fantástico, no sabía los récords que he roto. Mis padres me dicen que apunte tan alto como quiera, decía la joven tenista.

Y parece que está dispuesta a hacerlo. Sin nada que perder la joven estadounidense mostró una actitud de veterana ante una Venus Williams que, sin duda, habría preferido a cualquier rival de las 127 restantes del cuadro, antes de tener que jugar esa batalla generacional entre la más joven y la más veterana del torneo.

Es una competidora extraordinaria. Tiene físico muy atlético, ambición y muchas ganas de trabajar, algo que no quieren todos, asegura Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, pero que ha tenido a Gauff en su academia de tenis en varias ocasiones para mejorar distintos aspectos.

FICHADA POR FEDERER

A sus 15 años Gauff es un diamante en bruto que ha conseguido contratos con New Balance y Barrilla que le dan ya un millón de dólares anuales. La agencia de talentos de Roger Federer Team8 se encarga de representarla y el tenista suizo destacaba su gran talento tras conocer su clasificación para Wimbledon. Es sin duda una de las historias del torneo. Tiene un gran talento y carácter, valoraba el ocho veces campeón de wimbledon.

Gauff tiene un ADN deportivo. Su padre y entrenador, Corey, fue jugador de baloncesto y su madre Candy era una notable atleta universitaria. Ayer los dos no podían ocultar su emoción en el palco de la tenista viéndola llorAr de alegría tras ganar a Venus Williams.