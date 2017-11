Cuarta victoria del Río Duero Soria y estirón en la clasificación. El equipo soriano se queda como el quinto clasificado, primero de la otra liga tras los cuatro de cabeza, con once puntos, uno más que sus inmediatos perseguidores, Melilla e Ibiza. A los africanos les superó el pasado sábado, mientras que los isleños ganaron a los sorianos en el enfrentamiento directo. La igualdad entre los conjuntos de la clase media es de primera magnitud por lo que las diferencias entre ellos son mínimas. El siguiente en la clasificación, el L’Illa Grau, será el próximo rival del equipo celeste en Los Pajaritos. Por ahí se podrá abrir la brecha para acomodarse en esa quinta posición, todavía lejos de los cuatro primeros clasificados. El Barcelona no pierde ritmo y se presenta como el cuarto en la disputa por los puestos de la eliminatoria por el título. Antes, llegará la clasificación para la Copa del Rey.

Los seis de cabeza a la finalización de la primera vuelta del campeonato se aseguran un lugar en la fase final del torneo copero. El anfitrión, si queda entre los seis primeros, facilitará la entrada al séptimo clasificado por lo que esa plaza está también cotizada al alza y su consecución es una de las luchas de este tramo competitivo. De momento, Ibiza, Melilla y L’Illa Grau luchan por estar entre los clasificados para optar al segundo de los títulos de la temporada.

En cabeza, cambio de líder. El Palma derrotó al Teruel en el partido de la jornada. Primera derrota para el conjunto turolense que se había impuesto a los baleares en la Supercopa, pero que en el torneo regular no pudo certificar otra victoria ante el actual campeón liguero. Palma, que ya había ganado una semana antes a Almería, se afianza en el liderato y todavía no conoce la derrota. El resto de los equipos ya han sufrido un revés, pero Palma se mantiene a cero en ese apartado. Almería, por su parte, se impuso al Textil Santanderina y el FCBarcelona venció con solvencia a Ibiza, que esta temporada no se encuentra al nivel del pasado curso. Su lugar lo ha tomado el club blaugrana con unos resultados contundentes para acomodarse en la cuarta plaza con 18 puntos, a cuatro de los tres primeros clasificados, todos con 22. Palma, pese a ganar todos sus partidos, registra el mismo número de puntos que sus inmediatos perseguidores porque ha ganado dos encuentros a cinco sets y de esa forma únicamente suma dos puntos y uno su rival.