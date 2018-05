La racha interminable

Una pena que la temporada expire el próximo fin de semana para un BM Soria que visto su estado de forma actual sería capaz de todo, incluso de meterse en los play off por el ascenso si quedaran más jornadas de competición por delante. Y es que el conjunto que entrena Daniel Bandrés sigue de dulce y el pasado sábado encadenó su octava victoria seguida al vencer por 27-22 al Deportivo Safa, segundo clasificado y que con Santoña peleará por subir de categoría en la promoción.

Además de ganar a uno de los equipo punteros del grupo, el BM Soria desplegó un gran juego y confirmó que su estado de forma es óptimo. El trabajo realizado en los entrenamientos a lo largo del curso está dando sus frutos y ahora mismo el conjunto soriano no tiene miedo a nadie. La racha de los amarillos parece interminable y viendo el momento de forma da pena que el curso se acabe el próximo sábado.

Esta trayectoria ascendente evidente mente se ha traducido en la clasificación al haber ascendido peldaños para ser en estos momentos el cuatro clasificados con 35 puntos. Si el BM Soria es capaz de sumar la novena victoria consecutiva en la cancha de Ciudad de Salamanca tendría opciones de finalizar la Liga en la tercera plaza. Para ello tiene que ganar en la capital charra y esperar que el BM Pinto pinche en su enfrentamiento en casa ante el Universidad de Valladolid. Pinto aventaja a los sorianos en un punto en la tabla y entre ellos está en juego este tercer peldaño en este grupo B.

BM Santoña y Deportivo Safa ya saben que jugarán el play off por el ascenso de categoría con 41 y 39 puntos, respectivamente. Cántabros y madrileños han sido los más regulares del campeonato. Precisamente esta regularidad es la que el ha faltado el BM Soria para haber aspirado a una de las dos primeras posiciones de la clasificación.

Si los de Bandrés eran capaces de pasar por encima del segundo clasificado el pasado sábado, en la última jornada no debería tener problemas para doblegar a un Ciudad de Salamanca que se encuentra en la zona baja de la clasificación con once puntos menos que los sorianos.

Bandrés: "Hay que conservar el equipo para la próxima temporada"

El entrenador del BM Soria, Daniel Bandrés, reconoce que no esperaba este nivel de juego de los suyos en esta primera temporada en el banquillo y aboga por mantener el grupo de cara al próximo curso toda vez que ha demostrado que es «competitivo». Cuando queda un encuentro para finalizar la temporada en el Primera División, son poco los encuentros en los que el Balonmano Soria no ha sido competitivo. Se trataba de un equipo nuevo que había que forjar en un proyecto a dos años. Esa competitividad, con altibajos, ha tenido lugar durante parte del campeonato teniendo su cénit en los dos últimos meses en general y el pasado sábado en particular. Ante uno de los grandes de la competición los de Daniel Bandrés firmaban su octava victoria seguida en un choque en el que fueron siempre por delante en el marcador. «Ha sido el mejor partido de la temporada», admite el entrenador aragonés. Bandrés no oculta que su idea era tener un equipo competitivo desde que cogió las riendas del equipo si bien «no era consciente de que fuéramos a competir de forma tan seria esta misma temporada». «Conseguimos la octava victoria, los nuestros estuvieron realmente bien y sí que ahora se puede decir que la temporada que acaba este sábado se nos queda corta. El equipo es competitivo y hay que intentar conservarlo».

BM Safa es un buen equipo, un rival «duro» que tiene «muy buenos jugadores» por lo que la victoria de los suyos tiene «aún más mérito». «Defensivamente fue nuestro mejor día porque el rival no exigió nuestra mejor versión. Todos estuvieron muy bien y lograron meterse al público en el bolsillo, que es algo importante». El BM Soria logró su octava victoria seguida, algo que en el Grupo B solo ha logrado BM Safa. El récord está en las 22 victorias seguidas que acumula Acanor Atlético Novas, líder del Grupo A.

Gracias a esos dos últimos puntos, el BM Soria accede a la cuarta plaza de la clasificación, un puesto que defenderá este fin de semana en la última jornada liguera. Los de Daniel Bandrés finalizan la temporada visitando a BM Salamanca un rival «difícil» ya que en casa está «en un buen momento y que viene de empatar en Gijón (27-27)». «Queremos acabar bien la temporada”, admite el preparador de los amarillos, cuyo equipo buscará en tierras charras una novena victoria seguida que le permita, como mínimo, mantener ese cuarto puesto.