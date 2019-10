Una racha tranquilizadora

Disputadas nueve jornadas ligueras, el Numancia amplía su racha sin perder a siete partidos consecutivas después de ganar el pasado martes al Fuenlabrada. Una victoria muy balsámica para sus intereses de mantener vivo el espíritu de fortaleza en Los Pajaritos, campo que ya ha sido asaltado en dos ocasiones en este inicio liguero con la victoria del Alcorcón en el arranque de la competición y con el empate del Elche en la anterior jornada jugada en Soria. Se han quedado por el camino cinco puntos de los 15 puestos en juego. Con los tres logrados frente al conjunto madrileño, el grupo de Luis Carrión recupera esa seña de identidad que busca imponerse en su trayectoria como equipo local para intentar corregir las dificultades que encuentra en esta fase de la competición para ganar como visitante. Un problema que arrastra desde la temporada anterior cuando solo venció en una de sus salidas allá por el pasado mes de febrero. De momento, ha viajado en cuatro ocasiones con tres empates y una derrota, el último partido perdido registrado en sus estadísticas de la presente campaña.

Esa derrota en Tenerife, segunda consecutiva en las dos primeras jornadas de la temporada, precede a una racha de siete encuentros seguidos sin perder con tres victorias, siempre en Los Pajaritos, (Mirandés, Huesca y Fuenlabrada) y cuatro empates, uno en casa y tres a domicilio, (Extremadura, Deportivo, Elche y Racing). La suma de los puntos conseguidos en esta racha le han permitido alcanzar los trece para situarse en la zona media-alta de la clasificación a la espera de conocer todos los resultados de una jornada que se extiende desde el pasado martes hasta hoy, jueves, con el reparto en tres días de los once encuentros correspondientes a la novena cita del calendario. Antes de viajar a Oviedo para su siguiente compromiso el domingo, ya conocerá el puesto exacto por el que se mueve y la posición a defender en una nueva oportunidad para romper la otra racha, la menos favorable, de no ganar lejos de Soria.

Otro de los datos en los que basa su racha de imbatibilidad es la de mantener su portería a cero. A partir de ese estadística, el conjunto rojillo sabe a ciencia cierta que seguirá progresando en la clasificación a una marcha rápida si es capaz de superar al rival con algún gol, como ocurrió el martes frente al Fuenlabrada, o a una marcha más lenta, un punto, si no ve portería, como en el partido de Santander donde encontró la vía del área contraria, pero no la efectividad para superar al portero rival.

En nueve encuentros jugados, ha cerrado sin goles en contra cinco citas, tres para ganar sus compromisos y dos más para empatar fuera de casa. En el lado contrario, no ha visto portería en esos tres empates sin goles y en la derrota frente al Alcorcón, en total en cuatro ocasiones. Ha marcado diez goles, a algo más de uno por enfrentamiento, y ha encajado ocho. De la decena de tantos anotados, dos, los logrados en Tenerife, se han quedado sin la recompensa de puntos, mientras que el resto le han permitido sumar al menos uno, cuatro goles, si no los tres con otros cuatro tantos a favor. En el apartado de los partidos en contra, el recibido frente al Alcorcón significó la derrota y los tres de Tenerife también tumbaron al Numancia. Los encajados en Riazor, tres, y el sufrido en Soria ante el Elche le llevaron a sumar un punto porque no pasaron del empate.

La regularidad es uno de los apartados en los que muchos equipos se apoyan para marcar trayectorias con posibilidades de alcanzar objetivos ambiciosos. El Numancia mantiene el ritmo de sumar con la necesidad de corregirse de vez en cuando para no depender solo de Los Pajaritos.