El Río Duero aspira a remontar el vuelo y salir de una situación atípica en su trayectoria reciente y en el recordado histórico del voleibol soriano. En pocas ocasiones, quizás en ninguna, se había encontrado en una posición tan alarmante a estas alturas del campeonato: una victoria en seis jornadas disputadas. Esta coyuntura requiere una reacción necesaria para remontar. El partido frente al Unicaja Almería de la semana anterior se debe tomar como el referente para activar al grupo de Manuel Sevillano, inconformista por el resultado adverso ante los andaluces, pero optimista y esperanzado por la forma de jugar y de afrontar el choque. A partir de ahí, la lección aprendida debe encontrar sus frutos esta tarde ante el Barça Voleibol, penúltimo clasificado de la Superliga y en una situación muy parecida a la del conjunto soriano. Dos equipos con mayores expectativas de juego y de resultados situados en la zona de peligro. El partido mide a dos grupos que no han encontrado aún el rumbo en esta campaña y que se debaten cada semana en despejar sus dudas para tomar vuelo. El primer paso es ganar. Así lo expresó el entrenador celeste, que no se fija otras metas que dar continuidad al juego mostrado el pasado sábado frente a uno de los grandes y repetirlo ante un equipo de un nivel similar. «El primer objetivo es salir de esta situación», apuntó Sevillano, sabiendo que la labor será compleja y que necesitará de la mejor versión de sus jugadores a nivel individual y colectivo. El rival no será fácil, ninguno lo ha parecido hasta el momento, así que insistió en no regresar a las versiones en las que se han dejado los puntos por el camino. «El Barça es un buen equipo, no como Almería ya que cuenta con más puntos débiles, pero tiene jugadores como el receptor Ángel Galindo o el colocador Sergi Arranz, con calidad para ocupar plazas entre los mejores conjuntos de la competición», advirtió. La intención del entrenador es convencer a sus efectivos de que son capaces de ganar, pero no por inercia «Será un enfrentamiento duro y nos tocará trabajar mucho», adelantó Sevillano.

El Río Duero afronta la séptima jornada liguera con la necesidad de ganar para no meterse en puestos de descenso directo ya que de no sumar la segunda victoria de la campaña, el Barça Voleibol le dará el testigo en la zona roja de la clasificación. Una motivación más para reaccionar y remontar.