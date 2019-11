Un empate frente al Rayo Vallecano a través de una reacción a tiempo permite al Numancia prolongar su estado de imbatibilidad en el que se ha instalado en las últimas cinco semanas. Las tres victorias precedentes le habían situado en el mejor momento de la campaña, que no abandona de momento pese a ceder un empate en Los Pajaritos. El grupo de Luis Carrión no mantuvo al coliseo rojillo inmaculado en esta oportunidad, pero ejerció de escenario complicado para el rival de turno que por dos veces se adelantó en el marcador y que en las dos ocasiones sufrió la reacción de un equipo al que no se le puede dar por superado. Si algo ha demostrado este conjunto es su fortaleza mental para salvar adversidades y su constancia a la hora de buscar una mejora en sus resultados. Frente al Rayo no faltaron ninguna de las dos virtudes.



Por dos veces, el Numancia reaccionó con firmeza a los dos golpes sufridos en forma de gol del Rayo Vallecano, un equipo que lo mismo es capaz de poner en jaque a cualquier defensa, como ocurrió en su segundo tanto con una acción individual de Pozo muy destacada para desarmar el entramado defensivo rojillo, que facilitar una rápida transición del contrario con pérdidas en el balcón del área rival. En esos contragolpes, el conjunto soriano no encontró en la mayoría de ellos la definición final para aprovechar una de sus mejores características ofensivas, las rápidas salidas hacia la portería contraria. Como ya le ocurrió en alguna cita precedente, en ese apartado encuentra las oportunidades para rematar a su oponente, pero se pierde en el último pase con decisiones muchas veces equivocadas o definiciones erradas para el destacado número de ocasiones generadas. No sucedió así en el gol de Iván Calero. Moha aprovechó su velocidad para plantarse en el área del Rayo Vallecano recorriendo buena parte del terreno de juego, sortear a su marca y ceder con un pase a su compañero para marcar el empate y neutralizar la primera ventaja del conjunto madrileño. Cinco minutos después del primer revés, la reacción numantina permitió equilibrar el enfrentamiento. No hubo tiempo para un bajón moral. En este grupo parece no encontrarse ese término. Lo ha demostrado con varias igualadas y lo corroboró una vez más con el tanto de Moha. Cuando el Rayo parecía más asentado con el balón en su poder, el canterano se sacó un tiro desde fuera del área para derribar la muralla visitante y neutralizar el segundo de los goles encajados. Otra reacción a tiempo para no ceder los puntos en juego y para intentar consumar la remontada con la parte final del duelo por disputarse.



El enfrentamiento se presentaba en la previa entre un equipo, el Rayo, que intenta armarse desde la posesión frente a otro que no le importa, si no es capaz de imponerse con su juego asociativo, tener paciencia para descolgarse en el área rival con rápidas transiciones. Vertiginosa verticalidad a partir del robo. El guión se cumplió en los primeros minutos. El conjunto vallecano adelantó la presión para ganar el balón lo que no incomodó completamente a los numantinos porque aprovecharon las deficiencias de su oponente para acabar las jugadas. En los primeros cinco minutos de juego, el Rayo pasó de botar dos saques de esquina a recibir dos contragolpes en esas acciones que terminaron sin consecuencias. El Numancia no agotó esta vía, la más utilizada para crear peligro. La paradoja a esta situación se cumplió en el primer gol vallecano. Kako perdió el balón en el centro del campo y Escassi no acertó en su decisión de salir al corte o quedarse replegado. Álvaro encontró una autopista por la banda izquierda, surtió al centro del área y Ulloa superó a Dani Barrio con un remate certero. El golpe duró cinco minutos. El empate llegó en una contra generada con la recuperación del balón en territorio rojillo, carrera de Moha y gol de Calero.



Igualadas las fuerzas, el equilibrio se mantuvo entre dos equipos que no renunciaron a sus intenciones de ganar. El Rayo se adelantó en el inicio del segundo acto cuando lo pudo hacer antes con un tiro de Montiel al palo y la aparición de Carlos Gutiérrez providencial para evitar que el rechace lo embocara Álvaro. El Numancia neutralizó la ventaja con el zapatazo de Moha, desviado por un defensa para despistar a Morro. Con tiempo por delante, Carrión no escondió los deseos de ganar y buscó un tercer gol para dar continuidad a la buena racha en la que se ha instalado en las últimas semanas. Roto el enfrentamiento, ninguno de los dos conjuntos selló la victoria y la reacción valió para sumar otro punto.