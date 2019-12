La Real no tiene piedad del Numancia juvenil

Dolorosa goleada de la Real Sociedad a un Numancia tocado que jugó su partido más duro de la temporada. Al descanso apenas iban 2-0, pero la efectividad ofensiva del local unido al partidazo de Jon Magunazelaia, que anotó un repóker él solito, terminó con el 9-0 en el electrónico al finalizar el encuentro que dictó la victoria del filial de San Sebastián ante el actual campeón de División de Honor Juvenil. La Real no tuvo piedad de un Numancia que en la segunda parte encajó la friolera de siete goles. Los rojillos se vieron pasado por encima por uno de los equipos de la zona alta de la clasificación.

Los de Fran Valero no esperaban acabar con goleada cuando saltaron al campo, luchando por cada balón y conservando el tipo tras el primer gol txuriurdin. Jon Magunazelaia adelantó a los suyos antes del minuto veinte de partido, y antes del descanso Teijeira sumó el segundo con el que se fueron al descanso. Unos primeros 45 minutos nivelados que no hacían presagiar el vendaval que hubo en la reanudación

Pero la segunda mitad fue un auténtico baño. Magunazelaia confirmaba lo que iba a venir con el segundo de su cuenta particular, tercero en el global, a los pocos segundos de la reanudación. Y, siguiendo la misma tónica que los primeros dos tantos, a los poco minutos anotó el cuarto Teijeira. En apenas diez minutos, la Real Sociedad logró doblar su diferencia en el marcador.

Goñi quiso sumarse a la fiesta goleadora de los ´txuriurdin´ y anotó la manita que subió al marcador. Los de Unai Gazpio, desbocados, se comían a los visitantes.

Con el quinto, los balquiazules rebajaron algo el ritmo. Pero no demasiado. Pero pronto se cansaron de no anotar más tantos, y Magunazelaia volvió a celebrarlo con su ‘hattrick’. Por delante, 15 minutos. En el marcador, 6-0.

El Numancia, hundido, no supo qué hacer para frenar la avalancha vasca. Nada pudo hacer para que García metiera el séptimo del día, y nada supo hacer para impedir que Magunzelaia firmara dos tantos más en apenas tres minutos de diferencia.

Con sus cinco goles, está claro que Jon fue el mejor del duelo y crack del partido. Contribuyó claramente en la victoria de los suyos a un Numancia cabizbajo, que no supo reaccionar ante un rival que dominó de cabo a rabo y que realizó una de las mejores segundas partes de la temporada.

Más que a un mal Numancia, se vio a una gran Real Sociedad. Los sorianos solo han puntuado 2 de los últimos 12 puntos posibles. A ver si la próxima jornada ante el colista, el Valvanera, se puede romper ésta mala dinámica y olvidar la humillación de ayer.

Paso atrás del Uxama

El Sporting Uxama cayó por la mínima en el feudo del Racing Lermeño en un choque muy igualado que pudo caer de cualquiera de los dos lados. El único tanto del encuentro lo marcó Chico desde el punto de penalti en la primera mitad. El conjunto soriano jugó mucho minutos con un jugador más, pero finalmente no sacó nada positivo de su visita a El Arlanza. Paso atrás para un conjunto burgense que cae hasta la tercera plaza de la tabla.

Salieron bien los sorianos al partido consciente de la dificultad que tenía el partido ante un buen equipo como es el Racing Lermeño. Los primeros minutos fueron de tanteo, sin un dominador claro y con ocasiones para los dos equipos. Muchas interrupciones y mucho balón parado hacían que el partido fuera poco vistoso, aunque muy emocionante. En el ecuador de la primera parte llegó el único tanto del partido tras una pena máxima que el colegiado no dudó en señalar. Chicho, el mejor de los burgaleses batió a Adrián con mucha seguridad.

El Uxama apretó los minutos restantes del primer acto pero no fueron capaces de batir la portería de un Raúl poco protagonista hasta el momento.

Los sorianos salieron decididos en la segunda mitad a buscar el tanto del empate. El Lermeño, por su parte, esperaba atrás con la defensa muy bien arropada, evitando así habilitar cualquier espacio a su rival. El Uxama gozó de suficientes ocasiones para marcar el tanto del empate, pero no era el día, la pólvora estaba mojada. Sin tiempo para más, el colegiado señaló el final de un partido que conlleva la tercera derrota de la temporada para el conjunto de Soria.

Altelarrea da la victoria al San José

Un gol de Altelarrea a falta de tres minutos para el final dio los tres puntos al San José en el encuentro de ayer ante el Palencia disputado en el campo de San Juan de Garray. Fue un partido de poder a poder en el que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia y en el que las defensas siempre fueron superiores a los ataques. Cuando el empate ya lo daban por bueno las dos escuadras Altelarrea anotaba un gol que valía tres puntos para colocar al San José en la zona noble.

Tres puntos de oro para el San Esteban

El San Esteban lograba ayer tres puntos de oro ante el Internacional Vista Alegre para ubicarse en la zona más tranquila de la clasificación con 15 puntos. Los ribereños marcan cierta distancia con los puestos de descenso y miran el futuro con más calma. El encuentro fue muy igualado de principio a fin y tuvo que ser david Miranda el que desequilibrase la balanza con un gol en el minuto 61. El San Esteban visita el próximo sábado el terreno de juego del Turégano.

El Calasanz se hunde

El Calasanz se hunde un poco más en la clasificación después de caer goleado en el terreno de juego del Diocesano por 3-0. Un gol en la primera parte y dos en la segunda sentenciaron a un conjunto calasancio que con siete puntos se queda en la penúltima posición de la tabla. El Calasanz fue muy inferior a su rival a lo largo de los noventa minutos. El equipo que entrena Antonio Fernández recibirá el próximo día 15 al Villarcayo con el objetivo de volver a ganar tras dos jornadas.

Derrota del Tardelcuende en el último minuto

Cuando parecía que el partido iba a acabar en tablas el goleador de la tarde Paulino Varietti firmó la victoria para el Castilla después de una tarde muy fructífera en la que logró un hat trick. El uruguayo de vaselina superó a Diego y dio la victoria a los palentinos después de un partido que fue un correcalles y que dejó un mal sabor de boca al Tardelcuende. Fue un encuentro en el que los ataques superaron a las defensas con nada menos que nueve goles.