El recogepelotas más famoso

El partido amistoso que jugaron el pasado miércoles el C.D. Numancia y el Athletic de Bilbao dejó una historia en la trastienda más allá del fútbol y que ha hecho famoso en las redes sociales a un joven soriano de 14 años. Arturo Hernández Antón destacaba en su cuenta de Twitter la educación del futbolista rojiblanco Óscar de Marcos y a partir de ahí su comentario se ha retuiteado para hacerse ‘viral’, al igual que su autor. Arturo lleva dos años desempeñando las labores de recogepelotas en la banda de Los Pajaritos y es «la primera vez» que un jugador le da las gracias cuando le acerca un balón para ponerlo en juego.

El lateral derecho del Athletic de Bilbao parece ser que es la excepción entre los futbolistas profesionales que pisan el césped de Los Pajaritos. «Cada vez que le daba el balón me daba las gracias. Un comportamiento que me sorprendió», aseguraba Arturo. Sorpresa por lo inusual. «Después de dos temporadas como recogepelotas del C.D. Numancia hoy (por el jueves) me he encontrado con el futbolista más educado. De Marcos me ha dado las gracias por cada balón. Gracias a ti Óscar», este fue el comentario del usuario Aha13 en su cuenta de Twitter, un comentario que se ha viralizado con cerca de 3.000 ‘me gusta’, más de 700 ‘retweets’ y unos cuantos comentarios donde los tuiteros también aplaudían la acción del jugador del Athletic.

Además de recogepelotas en la banda de Los Pajaritos cada quince días cuando juega el Numancia, Arturo Hernández Antón es numantino hasta la médula y forma parte de la cantera rojilla en la Ciudad Deportiva desempeñando las funciones de portero.

Los colores rojillos los lleva en la sangre y desde bien pequeño es socio numantino para seguir con la tradición familiar. Su padre Herminio es socio y su abuelo, además de socio, también fue directivo del club durante dos décadas cuando el equipo soriano militaba en Tercera y en Segunda B. «Somos numantinos al cien por cien en la familia», comentaba.

Arturo es numantino también en la vertiente de jugador ya que desde los seis años está enrolado en la cantera rojilla. Es portero y la próxima temporada defenderá los colores del cadete B. Su sueño sería poder defender la portería del primer equipo en el futuro, aunque sabe que para ello tiene un largo camino y mucho trabajo por delante. «Es un sueño, aunque ahora lo que quiero es disfrutar jugando al fútbol».

Arturo se ha viralizado y su rostro está dando vueltas por las redes sociales. Un comentario en Twitter que valoraba y ensalzaba los buenos modales de un futbolista profesional como es el defensa De Marcos.