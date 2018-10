Para el Numancia, Los Pajaritos supone un valor de primera necesidad. Alo largo de los últimos ejercicios, la base de su cosecha de puntos se ha cimentado en sus actuaciones en casa. Lejos de Soria, le ha costado un mundo imponerse y las estadísticas sobre sus victorias a domicilio no son de las más destacadas de entre los conjuntos de la categoría: en la campaña precedente se trajo tres a Soria en 21 salidas. Su fortaleza en casa, por el contrario, avaló el pasado curso su mejor temporada en varias campañas. De hecho, su inicio con cinco partidos seguidos ganando, de un total de 15 victorias en 21 citas, le permitió acomodarse en la zona alta de la clasificación para no bajarse más que puntualmente de los puestos de promoción a lo largo de la liga. Su última victoria en casa frente a la Cultural Leonesa y la derrota del Cádiz le metió en la fase de promoción de ascenso en la que se quedó a un suspiro de escalar a Primera. La temporada en Los Pajaritos le impulsó en el salto de calidad alcanzado para meterse entre los mejores y más destacados de la competición.

En el presente curso, el Numancia no ha comenzado de la mejor manera posible en Los Pajaritos. Una victoria (Elche), un empate (Cádiz) y una derrota (Almería) para sumar cuatro puntos de los nueve puestos en juego. Cinco puntos se han escapado en las primeras jornadas y su reparación, de momento, no ha llegado por las salidas. El grupo de Aritz López Garai no ha ganado todavía lejos de Soria donde ha empatado en tres ocasiones (Córdoba, Sporting y Osasuna) y ha caído en una oportunidad (Lugo). Tres puntos de los doce en juego con lo que registra siete para situarse en la clasificación en la zona cercana a los puestos de descenso, a dos puntos, de esa frontera que marca su próximo rival, el Extremadura. El partido de mañana adquiere la importancia de esquivar una primera situación comprometida. De ahí, la importancia de recordar la vitalidad que han supuesto los resultados del Numancia en su hábitat.

Desde inicios de septiembre, casi un mes, no gana y la mejor medicina para despejar cualquier dolencia del equipo es ganar, consolidando además la posición de fuerza en casa donde encuentra verdaderos problemas para imponerse. El estilo de juego con el dominio del balón para atacar las defensas contrarias sin apenas transiciones verticales invita a sus rivales a esperar en su campo o tirar la línea de presión arriba siempre con la intención de aprovechar cualquier error en la combinación o un robo oportuno con una defensa expuesta. El nuevo modelo se encuentra en fase de asentamiento, pero la competición no espera a nadie. El calendario no se frena y le presenta dos oportunidades seguidas (Extremadura y Real Zaragoza) para llegar a mejorar sus números en casa. En la última jornada, cerró su partido en Pamplona con la portería a cero. Primer paso para acercarse a la victoria, pero, por el contrario, también sin acierto en la contraria, circunstancia que repite en dos jornadas consecutivas. Más de dos partidos sin marcar y ese es un dato obligado para aproximarse a la segunda victoria del curso. La necesidad apremia cuando los resultados no llegan y Los Pajaritos se ha convertido en el mejor de los bálsamos a lo largo de las campañas precedentes, un dato que no puede pasar por alto para encaminar los próximos pasos de la temporada.

A disposición

El técnico del CDNumancia, Aritz López Garai, ultima la preparación del partido ante el Extremadura y probará a varios efectivos que a lo largo de la semana han manifestado problemas físicos convirtiéndose en razonables dudas para alinearse ante el conjunto de Almendralejo. Pape Diamanka viajó incluso a Zaragoza para conocer el alcance de unas molestias musculares. De no notar una recaída hoy, el senegalés se encontrará a disposición del técnico, que luego será el que decida en su alineación. Adrián Ripa también ha entrenado con normalidad a lo largo de la semana. No como Marc Mateu, que sus dolencias le han mantenido al margen de sus compañeros. En la sesión de ayer no asomó al terreno de juego, pero al ser una jornada de recuperación tampoco era determinante. La cita de hoy sí lo es. En ella estarán presentes Carlos Gutiérrez, que dejó con alguna molestia el partido de Pamplona, pero que a lo largo de la semana se ha ejercitado con total normalidad. Grego y Oyarzun también se han integrado estos días con el grupo y son dos de los que también están pendientes de evolución para saber si están totalmente recuperados. El que no llega a la cita de mañana es Guillermo Fernández. El delantero mantiene su dolencia en el tendón de Aquiles y su baja es segura, un hueco en la delantera y de cara al gol, tan necesario para sumar la segunda victoria.