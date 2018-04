Recta final para la resolución del campeonato en Segunda división. Seis jornadas con todo en juego. El Numancia la encara desde la quinta plaza, posición de promoción de ascenso, con una ventaja de dos puntos sobre el séptimo, el Real Oviedo, que visita este domingo Los Pajaritos en un partido marcado por la lucha de uno de los seis primeros puestos de la clasificación. Un encuentro determinante enmarcado en una jornada con diferentes choques directos con este mismo propósito. El tramo definitivo de una liga extensa se presenta con todo por decidirse y sin favoritos, más allá de las ventajas generadas por los tres primeros, Rayo, Sporting y Huesca, que aparecen como los señalados para jugarse el ascenso directo, y las desventajas de los equipos que llegan por detrás de la frontera del sexto clasificado. Estas diferencias, sin embargo, pueden quedar reducidas por los enfrentamientos directos entre los implicados y por la igualdad existente en la competición. Se ha demostrado que cualquier rival está capacitado para discutir en un enfrentamiento las actuales posiciones y más cuando casi todos los equipos se están jugando de una manera u otra la temporada, ya por arriba ya por abajo. Con 18 puntos en liza todavía, ninguno está fuera de mejorar o empeorar su actual situación por lo que estas primeras jornadas de lo que resta tienen a todos los equipos enchufados para su causa. Los once primeros aparecen con posibilidades para terminar entre los seis primeros. Desde el Alcorcón hacia la zona baja, no se puede descuidar ninguno aún. Solo la terna formada por el Lugo, Reus y Albacete se mueven en un limbo clasificatorio, sin casi opciones por arriba en el caso del conjunto gallego, pero tampoco sin cometer el error de desentenderse por abajo al dar por solucionada su situación, en el caso del equipo catalán y el manchego. El resto apurarán sus opciones hasta que las matemáticas las nieguen con lo que eso implica en los otros enfrentamientos que no son calificados de directos, pero que también representan su complicación por lo que se pone en juego.

En una competición tan igualada y sin favoritos a priori en la mayoría de los encuentros programados, los enfrentamientos directos cobran mayor importancia por el valor de un resultado que impulsa al ganador y condena al perdedor cuando el tiempo de reacción es tan reducido. No queda espacio para la enmienda. Incluso los que empatan pueden verse superados o alcanzados por sus rivales en espacios tan reducidos de puntos. Esta última jornada, el Numancia sumó un punto en Tarragona, muy válido, que le ha permitido seguir en la zona de promoción aunque se haya visto alcanzado por el Zaragoza y superado por el Cádiz en un triple empate. Ahí también radica la importancia de estos partidos directos. La diferencia de goles puede ser un factor determinante en la clasificación final. En un principio, hasta que no finalice la competición, los puestos quedan condicionados a la situación general. Posteriormente, será la individual entre los implicados en un empate la que defina las posiciones definitivas. Un buen resultado o todo lo contrario puede determinarlas.

El Numancia se presenta en el tramo final con varios jugadores en la enfermería y otros a la espera de no perderse una cita por una sanción que podría presentarse en el caso de ser amonestados en las próximas citas. Los imponderables de una competición tan exigente y duradera. Para la cita del domingo ante el Real Oviedo, Jagoba Arrasate volverá a confeccionar la lista de convocados y luego la alineación con un nutrido grupo de jugadores amenazados de sanción por lo que el concurso de los menos habituales se convierte, de nuevo, de gran relevancia. En Tarragona, Larrea y Grego ocuparon el eje del centro del campo. Para la cita del domingo, el técnico recuperará a Íñigo Pérez después del castigo de un partido. El navarro es uno de los efectivos más utilizados, un habitual para mover al equipo y tiene toda la pinta que volverá a jugar frente al Oviedo, justo cuando se juega una plaza en la promoción de ascenso.

Choques directos

Con todo por resolverse, los enfrentamientos directos entre los implicados en la lucha por las seis primeras plazas pueden llegar a ser determinantes en la resolución final del campeonato. El Numancia afronta, al menos, tres de sus seis partidos con rivales en su misma situación:Real Oviedo, Valladolid y Osasuna. Los tres se ubican por debajo de los 58 puntos con los que inicia esta última fase decisiva del calendario. Los otros tres partidos están programados con equipos de la zona baja de la tabla. Todos en la lucha por la salvación, Lorca, Sevilla Atlético y Cultural Leonesa, pero quizás sin opciones de salir airosos de esa pugna en dos casos, el equipo murciano y el sevillano, cuando se midan al Numancia.

Si el club soriano tiene por delante varios enfrentamientos directos, el resto de los implicados también deben pasar por esa circunstancia. El líder, el Rayo, encarará en las dos siguientes jornadas los partidos con el Tenerife, aún con opciones desde la undécima posición y los 52 puntos en su casillero, y con el Granada, octavo con 55 puntos. El Sporting (65 puntos) se medirá al Zaragoza, Tenerife y Granada en su camino por recuperar la máxima categoría que abandonó el pasado curso. El Huesca, tercero con 65 puntos, tiene en su calendario a Granada y Oviedo, como rivales entre los primeros clasificados. El Cádiz(58) decidirá su suerte frente a cuatro de los implicados:Valladolid, Zaragoza, Tenerife y Granada. Con los mismos puntos, 58, pero fuera de las seis primeras posiciones se sitúa el Real Zaragoza, que se jugará su futuro con el Sporting, el Cádiz y el Valladolid. El conjunto aragonés ha protagonizado una segunda vuelta de gran valor para jugarse en este tramo final sus opciones de meterse en las eliminatorias por el título o escalar hasta las dos primeras posiciones. El siguiente en la clasificación es el Real Oviedo (56), que visitará el domingo Soria para jugar con el Numancia en un enfrentamiento por meterse en puestos de promoción y posteriormente tendrá pendiente sus partidos con Osasuna y Huesca.

El Granada ha retrocedido en las últimas semanas y ahora se ve fuera de las seis primeras posiciones con 55 puntos, a tres del sexto clasificado. Su calendario en los partidos directos le miden con el Huesca, Rayo Sporting y Cádiz. En estos encuentros puede aferrarse a su clasificación. Al igual que el Valladolid (54), que deberá jugar con el Cádiz, Numancia, Zaragoza y Osasuna. Para el club navarro la situación es comprometida ya que debe remontar desde la décima posición con 53 puntos. Sus opciones pasan por superar los enfrentamientos con el Real Oviedo, Numancia y Valladolid, además de no fallar con rivales que no aparecen entre los once primeros, como el Lugo, Nástic o Lorca. Por último, el Tenerife (52) parte desde abajo en la recta final. Sus opciones pasan por ganar en la siguiente jornada al Rayo. También jugará con Sporting y Cádiz.

Preparación

Tras el empate en Tarragona, la primera plantilla del CDNumancia inicia hoy la preparación del partido ante su próximo rival, el Real Oviedo. El partido, que inicia una serie de dos seguidos en casa, se ha programado para el domingo a partir de las 12.00 horas. Para esta cita, Jagoba Arrasate podrá recuperar a Íñigo Pérez, que se perdió el encuentro del sábado con el Nàstic por sanción, y quizás a Ali AlNemer, convaleciente por enfermedad. Alguno de los lesionados entran esta semana en su fase definitiva de recuperación. Es el caso de Manu del Moral que ya ha entrenado en diferentes momentos con el resto de sus compañeros y al que no se le ha querido forzar para evitar riesgos innecesarios. Su participación dependerá de la evolución en los entrenamientos de esta semana y las sensaciones que transmita al cuerpo técnico. Diamanka, Ripa, Luis Valcarce y Julio Álvarez seguirán una semana más de baja.