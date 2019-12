Recupera la sonrisa

Dos goles devolvieron la sonrisa al Numancia, que cierra con una victoria el año natural en Los Pajaritos y recupera la fuerza de su campo para contabilizar triunfos y buenas sensaciones, algo apagadas en las últimas cuatro jornadas cuando los marcadores no le han acompañado ni favorecido. Frente al Girona, administró de manera eficaz el tanto logrado por Higinio antes del primer cuarto de hora en un ejercicio defensivo tenaz en el que destacó, de nuevo, la aportación de Dani Barrio y la contundencia de Derik para desactivar buena parte de los balones dirigidos a Stuani, el referente ofensivo del equipo catalán, que contó con una gran oportunidad en la que el portero rojillo demostró su peso en la trayectoria favorable de su equipo. Dani Barrio e Higinio festejaron sus recientes renovaciones con sus actuaciones. Bien lo notó el Numancia.



Desde la alineación, el Numancia ofreció otro rostro. Recuperados para la causa Ledes, Carlos Gutiérrez y Curro Sánchez, que no jugaron en Canarias, el técnico decidió cimentar el centro del campo adelantando a Escassi a esa posición. Consistencia que agradecieron jugadores como Ledes, Curro y Marc Mateu, menos pendiente de mirar hacia atrás con su compañero protegiéndole la espalda. Después de un inicio titubeante, el Numancia se sacudió el dominio del Girona a los diez minutos. Dos tiros desde fuera del área de Curro e Higinio anticiparon el gol del delantero murciano. Un centro desde la banda izquierda de Marc Mateu provocó el error del portero Juan Carlos a la hora de atrapar el balón. Se le quedó a un metro cuando lo intentó blocar. Higinio aprovechó la ocasión para empujar la pelota al fondo de la portería. El gol, tan perseguido durante las últimas jornadas, permite festejar al delantero su reciente ampliación de contrato y sus palabras sobre las rachas, recuperada para adelantar a su equipo cuando iniciaba su dominio sobre el Girona. Los siguientes minutos retrataron el momento del enfrentamiento. El Numancia pasó a sujetar el choque con la combinación, la posesión y las llegadas al área rival. Gus Ledes lo intentó desde fuera del área aunque su lanzamiento se marchó alto. Higino se aproximó, de nuevo, al gol en una jugada nacida en un saque de banda de Marc Mateu. La zaga catalana neutralizó una segunda acción despejando cuando Moha se movía por las cercanías con la intención de aumentar la ventaja en el marcador.



El tanto rojillo sirvió de estímulo a la tropa de Luis Carrión, dominadora de esa fase del encuentro, y dejó tocada a la de Martín, que no se asomó por los dominios de Dani Barrio en los siguientes minutos. Esa superioridad numantina duró hasta que Samu Sáiz probó a Dani Barrio desde la lejanía. A partir de esa acción, el Girona se adueñó del balón y comenzó a aproximarse, cada vez más, al área rojilla. Con alguna pérdida inesperada de la pelota, aunque el repliegue defensivo ayudó a no sufrir esos errores como en ocasiones precedentes, el juego se concentró en los dominios sorianos en la parte final del primer tiempo. Los jugadores del Girona se quejaron de un posible penalti sobre Borja, que el colegiado no concedió después de escuchar la interpretación de sus compañeros del VAR. Antes de enfilar hacia el vestuario apareció Stuani sin ninguna consecuencia, pero avisando de su presencia. No llegó a más antes del descanso.



A la vuelta de la caseta, el Girona apretó en los primeros minutos apuntando una mayor determinación para igualar el marcador. El Numancia se atrincheró para desactivar toda las llegadas de su rival. Derik ofreció un recital de despejes liderando la defensa como la última línea de contención antes de Dani Barrio. Lo que superó esa frontera lo neutralizó el portero, que ofreció su mejor versión en un mano a mano con Stuani. El lanzamiento del goleador uruguayo lo frenó el portero numantino en el tramo más comprometido para su equipo.



Debido al trabajo defensivo, la acumulación de los esfuerzos se notó en los minutos siguientes. Carrión metió frescura con Vidorreta y Sola, protagonista de una acción personal a la que le faltó la puntería para rematarla en gol. Con el Girona apurando sus últimas posibilidades de recuperar un punto, el Numancia intentó sentenciar a través de las contras. Moha se asomó al área en otra jugada destacada de Sola y sufrió un penalti de Juan Carlos, desacertado en los momentos más exigido. Guillermo no perdonó en el lanzamiento de la pena máxima y refrendó la victoria. El reencuentro con un triunfo a través de sus goleadores de referencia. Una gran noticia