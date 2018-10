Recuperando sensaciones

Enrique Fernández Pinedo recupera las buenas sensaciones después de nueve meses parado debido a una pubalgia. Y no hay mejor manera que desde lo más alto del podio. El adnamantino se impuso el domingo en la maratón de Logroño. Repitió victoria después de la conseguida hace un año en la misma prueba. En esta oportunidad con cuatro minutos más, 2:30.47, pero eso es lo de menos. Lo importante es que la lesión parece olvidada. «Llevaba un mes entrenando y me presenté para ver cómo me encontraba. Al paso de la media maratón me vi bien, con buenas sensaciones, intenté tener un buen ritmo y me quedé solo hasta la meta», indicó Fernández Pinedo, satisfecho porque no competía desde hace un año, justo en la prueba riojana del pasado año. «Llevaba mucho tiempo que no corría y he recuperado sensaciones», añadió.

La marca del domingo es casi anecdótica para un atleta que preparó la prueba en el último mes después de sufrir un parón tan prolongado. «Llevo la temporada muy retrasada, con un mes de preparación para correr en Logroño y ver cuál era la respuesta», señaló Fernández Pinedo, consciente de que sus pretensiones en el atletismo no van ya más allá de correr «porque me gusta y para divertirme» porque su trabajo no le deja más tiempo para dedicarse de una manera profesional a la preparación de las maratones. Con todo, sus objetivo esta temporada está enfocado hacia una carrera en primavera. No ha puesto fecha ni destino todavía, pero la preparación, retrasada como reconoce, irá encaminada a una prueba en el extranjero. Una maratón para concentrarse en mejorar su marca en la distancia. «Mi objetivo será superar la marca que tengo en la maratón. Intentaré bajar de 2:15.36, mi mejor registro, pero hasta después de Navidades no decidiré el lugar dónde correr en primavera. Hasta ese momento entrenaré y me prepararé para esa carrera», adelantó.

Una vez recuperadas las sensaciones, la temporada se presenta con la intención de entrenar sobre asfalto para llegar a esa cita en primavera de la mejor manera. Además, salteará esa puesta a punto con alguna prueba de campo a través, aunque en los últimos años no ha sido asiduo a estas carreras del otoño y del invierno. «No suelo participar en el cross porque entreno más en el asfalto, pero de vez en cuando me gusta correr en alguna carrera para recordar mis participaciones antes de dedicarme a las maratones», comentó el doble ganador en Logroño donde se encuentra como en casa. «Mi equipo es de allí y corrí con varios compañeros. También estuvo Toño Íñigo que terminó en cuarta posición. La verdad es que me encuentro como en casa en la prueba de Logroño», reconoció. No es para menos después de ganar en las dos últimas ediciones. En la presente, además, certificando su recuperación de una latosa lesión que le ha dejado sin correr durante un año.