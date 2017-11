En una semana con la maleta a cuestas, el Numancia la inicia con su visita hoy a Oviedo con el propósito de recuperar lo perdido en la última jornada disputada en Soria. La derrota ante el Nástic predispone lo que viene por delante, dos salidas consecutivas, para no ceder en el buen rendimiento mostrado hasta la fecha en materia de resultados. El equipo soriano se ha abastecido de los puntos de Los Pajaritos para situarse en la zona alta y a partir de ahí arañar lo posible lejos de su mejor escenario. Hace un par de semanas llegó la primera victoria lejos de Soria y el trayecto quedó desbrozado. Una senda que debe encaminar durante la presente semana con tres desplazamientos, dos en el campeonato liguero y otro en la resolución de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa. Todo un reto para un equipo poco acostumbrado en las últimas campañas a ganarse como visitante réditos cuantiosos.

Conocido el camino de la victoria lejos de Soria, además por partida doble porque ya venció en Oviedo en el torneo copero, se mide al conjunto asturiano dirigido por Juan Antonio Anquela. Sus equipos exigen muchísimo. Su intensidad, su fortaleza y destreza en la estrategia obligarán al Numancia a completar un ejercicio de máxima concentración. La salida al Carlos Tartiere no es cualquiera y más cuando se enfila un doble enfrentamiento liguero a domicilio. Sin la comodidad de regresar a Soria para arroparse en la siguiente cita, este duelo condicionará los siguientes compromisos de Copa en Málaga y liga en Valladolid. La ausencia de Pere Milla influirá también en la alineación. La baja de uno de los hombres de referencia en el ataque abre un abanico amplio de posibilidades a Arrasate para armar su equipo. Opciones ofensivas, como la posibilidad de colocar a dos delanteros, algo que no ha realizado hasta la fecha, la de centrar a Pablo Valcarce o Marc Mateu o situar a Dani Nieto como enlace. O más defensivas, como la de introducir a Escassi, recuperado de su lesión muscular, y adelantar a Diamanka para conseguir por dentro mayor consistencia ante un rival con peso en su feudo. Al margen de este cambio que podría influir en la entrada de un par de novedades, el resto de los jugadores serán los mismos que saltaron el domingo al campo en Los Pajaritos. Arrasate solo mira a Oviedo. Lo que resta de semana no condicionará su alineación, pero este partido sí influirá en lo que resta de la semana.

Arrasate

Víspera de partido y comparecencia del técnico del Numancia para analizar lo sucedido durante la semana en el seno de su equipo. Jagoba Arrasate comenzó su intervención en la sala de prensa de Los Pajaritos recordando la derrota del pasado domingo. «Nos fastidió mucho y creo que eso es bueno. A pesar de llevar una buena temporada y estar en los puestos altos, al equipo le duele perder porque es ambicioso. Debemos mejorar el segundo tiempo del otro día y volver a la senda de lo que estamos siendo, un equipo más fiable y más competitivo. Sol o así tendremos opciones de conseguir algo positivo en Oviedo», comentó el técnico, consciente de que ya se ha ganado fuera de casa aunque ese resultado no asegura futuras victorias. «En el aspecto de la confianza ayuda haber ganado ante un muy buen rival, pero no es garantía de nada. Nos debe servir para conocer el camino de lo que es ganar, osea competir, defender bien, ser solidarios, atacar la portería rival y si no salimos como debemos nos medimos a un equipo muy intenso, que gana duelos. Debemos estar al 100% para tener opciones», confirmó el técnico rojillo.

Arrasate no ofreció mucha validez a la victoria en Oviedo en Copa como referencia para el enfrentamiento de esta tarde porque «los protagonistas serán diferentes, allí ganamos en Copa, pero el partido será diferente, será de Liga. Veremos cómo juegan porque alternan el tema de los tres centrales. Están a la búsqueda del equilibrio. Tendrán la baja de Toché y en los últimos partidos ha alternado en defensa con cinco o cuatro jugadores. Está variando la posición de Forlín. Aveces lo ubica como libre entre los centrales y otras juega como pivote defensivo por delante. Es lo que cambia, pero no creo que sea determinante el dibujo porque el estilo y las características de los jugadores está por encima del dibujo. El partido será diferente, pero me gustaría que el resultado sea el mismo», confió.

El técnico quiso centrar todos sus pensamientos en el partido de esta tarde por mucho que haya una semana de intensa competición. «El partido del martes no condicionará el de Oviedo, pero sí puede condicionar este primero el del martes. Sacaremos el mejor equipo para este partido y el martes, lógicamente, habrá cambios porque hay poco tiempo de recuperación», adelantó.

Sustituto para Pere Milla

El entrenador restó trascendencia a la baja de Pere Milla desde la oportunidad que supone para otro compañero ocupar esa posición y porque cuenta con efectivos de diferentes características para combinar en el ataque y en la media punta. «Entrará otro jugador de diferentes características. Estaba realizando una buena temporada, ahora lo perderemos para varios partidos. Oportunidad para otro, tenemos un montón de alternativas para jugar en esa media punta. A pensar en los que están. Puede jugar Higinio, Guillermo, Mateu, Pablo Valcarce, Dani Nieto o Pape Diamanka adelantado. Un montón de posibilidades. En Oviedo haremos una cosa, el martes cambiaremos y el domingo, también. En función de cada partido. Luego, los jugadores que entren si lo hacen bien, tendrán más continuidad», reconoció el técnico, que no descarta armarse con Escassi «por dentro» y adelantar a Diamanka. «Es una opción que realizaremos en estos días», comentó.