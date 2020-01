Refuerzo en el centro del campo

Fiel al hábito de encomendarse al mercado de invierno para reforzar su plantilla, el Numancia anunció ayer la contratación de Erik Morán Arribas (Portugalete, Vizcaya, 25-05-1991) para lo que resta de temporada y la posibilidad de ampliar la vinculación dos más dependiendo del número de partidos disputados durante esta segunda parte de la temporada. Un fichaje de presente, pero con miras al futuro si termina por convencer al cuerpo técnico y de asentarse en el conjunto soriano, que en varias campañas precedentes ya intentó su contratación, pero no se ha consumado hasta el presente mes de enero. El jugador vizcaíno se encontraba sin equipo en estos momentos después de desvincularse del AEK de Atenas el pasado mes de diciembre, conjunto al que pertenecía desde 2018 aunque la temporada precedente jugó en el Málaga en calidad de cedido. Desde su marcha de Grecia, Erik Morán entrenaba con el Barakaldo para mantener el estado físico y presentarse en la ventana del mercado de invierno en un estado de forma aceptable. Ayer ya entrenó a las órdenes de Luis Miguel Carrión para intentar progresar con sus nuevos compañeros pese a que le falta el lógico ritmo de competición por su falta de partidos oficiales en los últimos meses. Luego, pasó por la sala de prensa para oficializar su presentación.

Erik Morán se formó en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao con el que debutó en Primera división. A lo largo de su trayectoria profesional, el futbolista portugalujo ha jugado en la máxima categoría con el conjunto bilbaíno y el Leganés, y en Segunda con el Zaragoza, el Málaga y también el Leganés. Ocupa la posición de mediocentro y aumenta la nómina de jugadores para esa demarcación en la que luchará por un puesto con compañeros como Gus Ledes, Kako, Vidorreta, Otegui o Noguera. «Me gusta tener el balón y jugar rápido. Cuanto más lo tengo, menos sufro», señaló el vizcaíno, «muy contento» por su llegada al club soriano y «comprometido» con el equipo para intentar ayudar a seguir la línea de la primera vuelta. «Les veo bien, están arriba y vengo para ayudar. Tengo ilusión por jugar lo máximo posible y ayudar en lo que sea», destacó el centrocampista.

El jugador agradeció al Barakaldo la oportunidad que le brindó para entrenar durante el pasado mes de diciembre, circunstancia que le permite llegar rodado a su nuevo destino, aunque no acumula partidos de competición. «Cuando el técnico quiera estoy a su disposición. Todavía no he hablado con él del fútbol que quiere, pero llegará esa conversación», adelantó Morán, seguidor y consumidor del fútbol en general. «Veo muchos partidos. Al Numancia no le he visto tantos, pero se encuentra en la parte alta y sé que están bien», confirmó. Además de la propia experiencia como futbolista por haberse enfrentado al Numancia o por verlo en la televisión, Morán cuenta con referencias de compañeros que han pasado por el club soriano. «Todos me han hablado muy bien de la ciudad y del club», indicó el ya nuevo integrante de la plantilla rojilla. «Todo ha sido muy rápido», añadió. Ahora, cuenta con una semana de entrenamientos para mejorar su estado de forma e iniciar su proceso de adaptación antes de la siguiente cita en Alcorcón.