Refuerzo defensivo

Turno para la faceta defensiva. En la ronda de presentaciones de los nuevos jugadores del Río Duero Soria de voleibol, ayer pasó por el salón de actos de la Cámara de Comercio, Alejandro San Martín, para proceder al protocolario acto de su puesta de largo oficiado por el presidente del club, Alfredo Cabrerizo, que definió al nuevo efectivo como uno de los jugadores con más posibilidades de dar el salto a jugar en la Superliga tras destacar un escalón por debajo el curso anterior. El madrileño de 25 años recibió la distinción el ejercicio precedente de segundo mejor receptor de Superliga2. La faceta defensiva como carta de presentación. «Mi fuerte es el aspecto defensivo», reconoció el receptor, que también puede ocupar un puesto de líbero en el orden de posiciones del técnico Manuel Sevillano.



Alejandro San Martín llega a Soria con las ideas claras sobre el papel del Río Duero en la máxima competición. «Me han hablado muy bien del equipo y de la ciudad. Soria es voleibol. Llego con ilusión después de superar una lesión en el tobillo que me ha tenido dos meses parado y tres recuperándome completamente. Ya estoy bien. Ahora, con el trabajo de Miriam Barranco, la fisioterapeuta, me encuentro recuperado para completar la pretemporada», apuntó el jugador, que se entrena a las órdenes de Sevillano desde la semana anterior cuando comenzó la fase de preparación. «Vengo a ayudar al equipo en recepción y defensa. En ataque, lo que me dejen. Medir 180 centímetros no es un handicap para atacar porque puedo saltar. Confío en mí mismo y puedo enfrentarme a quien sea», asumió el receptor, que se mueve muy cómodo en el equipo en esta primera toma de contacto. «El nivel del equipo lo veo bien. Es un grupo joven, trabajador y a partir de ahí llegarán los resultados. Con estas premisas de trabajo y compromiso, optaremos a lo más alto, a ganar a quien sea», adelantó.



La posición de receptor y de líbero y la faceta defensiva cuenta con importantes efectivos dentro de la plantilla del Río Duero Soria. «He venido a trabajar con intensidad, a ayudar desde cualquier lugar al equipo, pero quiero luchar por tener el mayor número de minutos posible porque me gusta jugar, aunque sé de la dificultad. Dicho lo cual, mi situación en el equipo es la de ayudar en todo desde cualquier faceta», reconoció el jugador. En el apartado defensivo el equipo celeste presenta una nómina de jugadores que se disputarán los puestos con una mayor competencia con la llegada de Alejandro San Martín, vinculado al voleibol desde la infancia. «Mi padre y mi tío son entrenadores de voleibol por lo que siempre he estado unido a este deporte», explicó el receptor, que se presenta en Soria por la mediación de amigos como el colocador soriano Jaime Pérez, compañero ahora. Con Alejandro San Martín, la defensa y la recepción celeste tendrá un efectivo más para trabajar una de las facetas importantes del juego. Una pugna entre varios jugadores que conseguirá elevar el nivel de la plantilla soriana.