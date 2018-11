Aritz López Garai ya cuenta con otro efectivo más en su plantilla. Derik Osede (Madrid, 1993) ha superado la fase de prueba a la que se ha sometido desde el pasado 14 de noviembre y ayer formalizó su contrato con el CDNumancia para lo que resta de temporada y otra más. Su vinculación con el club soriano expirará en junio de 2020 y su contratación es posible ya que llega desde el paro por lo que no hay que esperar a la apertura del mercado de invierno para su incorporación. El nuevo jugador rojillo reforzará la línea defensiva, en el eje central, zona por la que suele moverse el canterano madridista, que también se puede desenvolver como mediocentro. Un futbolista diferente a los jugadores que utiliza el técnico, como reconoció antes de confirmarse su fichaje: «Es rápido, no excesivamente alto y ha jugado en la cantera del Madrid muchos años y en la liga inglesa, tiene nivel. Es un central diferente a lo que tenemos». Con estas características conocidas y valoradas, lo que se ha examinado durante estos días ha sido su estado físico. «Terminé la temporada con el Bolton en mayo y he entrenado por mi cuenta sabiendo que en un momento o en otro iba a firmar por algún equipo. He trabajado en este tiempo para llegar lo mejor posible y pienso que el cuerpo técnico ha visto que he llegado bien y ha decidido que puedo ayudarles», comentó el madrileño durante su presentación en la sala de prensa de Los Pajaritos, escoltado por el director deportivo, César Palacios.

Superada la fase de prueba, Derik Osede se incorpora como uno más de la plantilla a la disciplina del Numancia donde aspira a aportar sus cualidades desde «la humildad y el trabajo diario» con el objetivo de «competir y ganar». Se define como un jugador «rápido y trabajador». Su salida a Inglaterra la enmarcó en la necesidad de mejorar como profesional. «He estado allí, he aprendido, he madurado y vengo hecho un hombre. Tengo muchas ganas de empezar», confirmó el jugador, que se postula como central y mediocentro. «Toda mi vida he jugado de central y puedo ocupar también la posición de mediocentro. De lateral, es cierto, que no he jugado mucho, por lo que mis posiciones son central y mediocentro. Tengo buena visión con el balón y soy agresivo, algo que he mejorado en mi etapa en Inglaterra durante tres años. He estado en el Madrid muchos años y en las categorías inferiores de la Selección hasta la sub-21 y la posesión de la pelota es fundamental, no hay ningún problema con eso», confirmó. Su intención es entrar cuanto antes en los planes del entrenador, «depende de él», a partir de ahora y destacó la competición de Segunda donde no es un debutante porque ya participó con el Castilla antes de su marcha al Bolton. «La Segunda este año es muy fuerte, quizás el más fuerte y eso es bueno porque hace a la liga mejor. Todos los jugadores que competimos en esta división al final te hacen ser mejor, rendir mejor y exigirte más. Creo que el nivel es muy bueno en Segunda», comentó.

Salidas en enero

El director deportivo explicó que la incorporación de Derik responde a que «es un jugador que nos puede ayudar debido a las lesiones que hemos sufrido al principio de temporada». Destacó del jugador su «polivalencia y experiencia en niveles altos de competición pese a su escasa edad», aclaró y «queríamos ver su estado de forma porque necesitamos su ayuda desde ya», indicó. Lo definió como un central «distinto» y un pivote «que nos hace más completos y con más opciones de juego», añadió.

La llegada del nuevo refuerzo, que completa las fichas profesionales de la plantilla, puede abrir la puerta de salida en enero a otros efectivos. «Está claro que está abierto. Somos una plantilla muy amplia. Hemos tenido muchas lesiones y esto nos ha permitido seguir compitiendo, pero está claro que en enero habrá jugadores, por su situación personal, que valoren no contar con oportunidades y que busquen nuevos horizontes. Hasta enero tenemos tiempo y no voy a nombrar a ninguno. Ya decidiremos en el mercado de invierno», adelantó Palacios.