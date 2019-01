Un refuerzo recurrente

Cristian Ganea (Rumanía, 1992) se convierte en el cuarto lateral zurdo del Numancia en la presente temporada (Ripa, Luis Valcarce y Mateu). El futbolista cedido por el Athletic hasta final de campaña llega a Soria para luchar por una de las posiciones más inestables del equipo numantino en los últimos tiempos y sin un titular fijo. Presentado ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos por César Palacios, el jugador rumano aspira a sumar minutos de juego, algo que no tenía en el club bilbaíno, ganar partidos y alcanzar la cota más alta posible en su nuevo destino. Aportará, para conseguirlo, su experiencia, su juego y las ganas de competir, algo que se le negaba en el Athletic con la presencia de dos laterales zurdos como Berchiche y Balenziaga. «Creo que el Numancia es un muy buen club, se adapta a mi estilo de juego porque da prioridad al balón y por eso he elegido venir aquí, además de por la afición y por lo que me han contado mis compañeros del vestuario», apuntó Ganea en el protocolario acto de presentación. Como futbolista se definió como «un lateral muy ofensivo» al que le gusta jugar con el balón y «llegar desde atrás al área, poner buenos centros y jugar al fútbol».



Futbolista formado en la cantera vizcaína, pasó por las categorías inferiores del Mallorca para desarrollar su carrera profesional en Rumanía antes de incorporarse al Athletic el pasado verano. «He ganado el campeonato de Rumanía, he jugado con la selección rumana, creo que tengo bastante experiencia para aportar al equipo», destacó. «Mi deseo ha sido jugar en el Athletic, pero las circunstancias no han sido las que yo pensé. He venido a buscar minutos, a hacerlo lo mejor posible, a hacer que el Numancia esté en lo más alto posible de la clasificación», indicó. Su intención de acumular minutos de juego podría tener respuesta mañana en el partido frente al Reus. «Estoy a las órdenes del míster y lo que decida él, pero estoy al 100%», adelantó. «Mi deseo es jugar, pero no significa que lo haga ya de titular o que juegue todos los partidos. Entrenaré al 100% y luego decidirá el míster», confirmó. Ganea ya entrena con el equipo y fue testigo de la derrota del lunes frente al Real Oviedo. «Una pena el gol, pero el equipo estuvo bien y jugando al fútbol. Me gusta todo, el campo, la afición, cercana y cariñosa. Espero jugar y ganar partidos para estar lo más alto posible», sentenció.

Palacios

En el lateral zurdo, el Numancia ha mirado en el mercado de invierno, Casado y Saúl García, para corregir los problemas surgidos con los habituales de la posición. Luis Valcarce ha sufrido dos lesiones de rodilla y Adrián Ripa ha pasado muchas jornadas alejado de los terrenos de juego por problemas físicos. El director deportivo del club soriano reconoció la necesidad de contratar jugadores para suplir las carencias en esa posición. «Lo que intentamos es buscar soluciones. Tanto Luis como Adrián han estado lesionados. Estamos para buscar alternativas. A nivel competitivo, era un puesto que debíamos mejorar, según los análisis del técnico y los míos. Pensamos en Cristian y se dio la oportunidad por medio del Athletic. Es un jugador con experiencia y nos viene bien por su trayectoria. Le viene bien a él y a nosotros. Espero que suba el nivel y que venga a ayudarnos. Era el momento y hemos actuado», reflexionó el máximo responsable deportivo del equipo soriano, que sigue confiando en adelgazar un poco más la plantilla. «Nuestra idea es que los jugadores que menos oportunidades han tenido, saben nuestra opinión, y la idea de que salgan. Estamos abiertos al mercado. En un momento se nos ha presentado la situación de Cristian y no hemos dudado. Y si en otro momento vemos una situación buena de presente y futuro, no dudaremos tampoco para reforzarnos», afirmó.

César Palacios explicó la incorporación de Admonio Vicente como una oportunidad que no se podía dejar escapar. «Creo que debíamos actuar en este momento ya que era atrayente para varios equipos. Se queda cedido en el Unionistas para que siga progresando. Había llamado la atención y teníamos referencias de campañas anteriores. Teníamos que actuar».

El director deportivo reconoció la preocupación que pesa en el seno del equipo por la falta de goles. Sin embargo, confirmó la confianza en los cuatro delanteros de la plantilla apartando la idea de contratar a otro punta. «Nos preocupa que los delanteros no metan goles y que nos metan goles en estrategia. Queremos mejorar. Debemos tener la tranquilidad y confianza de siempre, pero corrigiendo cosas porque nos están costando mucho. Creo que hacemos muchas cosas bien, pero los detalles nos están matando. Tenemos que mejorar porque si no estaremos en problemas. Tengo la confianza en los cuatro delanteros. No nos planteamos firmar ningún otro punta a no ser que el mercado o alguna salida nos lo propongan. Tenemos plena confianza en ellos porque son buenos delanteros a nuestro nivel».