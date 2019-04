Regresan los laterales de referencia

Unai Medina y Cristian Ganea regresan al equipo después de cuatro semanas de ausencia en ambos casos. Los dos se lesionaron durante el partido frente al Málaga y los dos se han perdido los siguientes cuatros enfrentamientos por problemas musculares. Frente al Cádiz, podrían recuperar su estatus de titulares. En el caso de Ganea parece más claro puesto que acumula más sesiones de entrenamiento que su compañero del costado diestro, donde Markel Etxeberria y Nacho Sánchez han suplido su ausencia. En el lateral zurdo, la baja de Marc Mateu, titular en esa banda en las dos últimas citas, abre la puerta del once al jugador rumano cedido por el Athletic de Bilbao o a Luis Valcarce, que también ha ocupado ese puesto en el último mes de competición. El técnico despejará las dudas sobre el inquilino de la zona izquierda de la defensa antes del enfrentamiento en el Ramón de Carranza a las 12.00 horas. En el eje de la zaga se ubicarán Atienza y Carlos Gutiérrez puesto que Derik Osede acumula una jornada más su condición de baja por lesión.



Una de las ausencias más destacadas para el partido de hoy es la de Fran Villalba. Así lo reconoció el propio entrenador. «Nos trastoca un poco porque es un chico que para nuestra idea de juego es importante. Es un futbolista que quiere el balón siempre y cuando lo tiene pasan cosas buenas para el equipo. No tenerlo nos quitará un poco de potencial a la hora de tener el balón y de su circulación. Pondremos a alguien que nos dé profundidad e intentaremos que no se note su ausencia», explicó López Garai. La profundidad puede llegar con la presencia de futbolistas de banda como Yeboah o Nacho. En el centro del campo parece que el técnico seguirá optando por el tridente formado por Escassi, Diamanka y Gus Ledes, mientras que Higinio podría seguir en uno de los costados con Nacho o Yeboah optando al otro. El murciano se ha alejado de su zona de influencia, el área, pero con su combatividad e intensidad ayuda en facetas como la recuperación del balón en la presión. Un dolor para las zagas. David Rodríguez aparece como el delantero más utilizado como el referente del ataque desde su llegada a Soria en el mercado de invierno.



Las diferentes opciones de cambio en el once pueden presentarse desde el intento de asentar el centro del campo con un hombre como Kako Sanz. Su presencia en el once motivaría algunos movimientos en las posiciones más ofensivas, caso de los costados, que repercutiría en la profundidad del ataque. Algo a lo que no quiere renunciar López Garai, como adelantó con sus declaraciones en la previa del partido. Con la recuperación de los dos laterales, Ganea y Unai Medina, las opciones en banda aumentan porque, incluso, alguno de los dos podría jugar por delante de un defensa como ya ha hecho en alguna oportunidad Medina. Diferentes alternativas cuando la enfermería se despeja y el técnico dispone de mayores medios para elaborar las listas de convocados y gestionar posteriormente las alineaciones. Frente al Cádiz, el equipo intentará minimizar los posibles errores que tanto le han penalizado en diferentes partidos armando un equipo para ganar en consistencia defensiva y evitar las contras rápidas.